Toyota invierte $500 millones en Uber para poner autos sin conductor en las carreteras, según una fuente cercana

No obstante, Toyota siguió vinculada a Uber desde su inversión inicial, en 2016. Toyota Financial Services Corp. proporciona incentivos a los conductores de Uber para que adquieran vehículos Toyota. Al igual que con las empresas de alquiler tradicionales, como Avis Budget Group Inc., Toyota también intenta vender los servicios de gestión de flota de Uber en función del creciente volumen de datos que recopila de los automóviles conectados. Estos servicios incluyen la posibilidad de monitorear si un vehículo tiene adecuado mantenimiento, o si es conducido de manera agresiva.