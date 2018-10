TU SALUD: confirman en 22 estados casos de la enfermedad similar a la poliomielitis que afecta a los niños

"Entendemos que las personas, particularmente los padres, están preocupados por la AFM", reconoció Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias. A pesar de las pruebas de laboratorio y otros análisis exhaustivos, los CDC no han podido encontrar la causa de la mayoría de los episodios. "Hay mucho que desconocemos sobre la AFM; me siento frustrada porque, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos podido identificar la causa de esta misteriosa enfermedad".