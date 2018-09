Un nuevo estudio revela secretos de la ‘inexorable’ epidemia de sobredosis por drogas en el país durante cuatro décadas

El estudio se basa en datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que no exigió el reporte de detalles consistentes de las muertes relacionadas con las drogas. Como resultado, los forenses del condado o los médicos no siempre especificaron la sustancia o las drogas involucradas, o solo las mencionaron como un "opioide". Para reflejar estos casos, el equipo de Burke enumera los decesos debidos a "drogas no especificadas" y "narcóticos no especificados" como categorías separadas.