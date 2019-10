¿Ayudará a reducir el trafico en LAX el veto para recoger pasajeros a Uber, Lyft y taxis?

Incluso en una ciudad infame por su tráfico, la congestión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se estaba volviendo grave.

Impulsado por la construcción extensiva, un aumento en los viajes aéreos y la llegada de Uber y Lyft, el volumen de tráfico en el segundo aeropuerto más ocupado de la nación aumentó en un 50 por ciento durante una década, convirtiendo un recorrido por el área de la terminal de 1.5 millas en una experiencia de media hora .

Sin cambios importantes, advirtieron los funcionarios del aeropuerto, el tráfico en LAX en un día promedio de verano pronto se parecería al congestionamiento de un domingo después del Día de Acción de Gracias.

El viernes, las autoridades de la ciudad dieron a conocer un plan destinado a reducir la congestión.

A partir de finales de octubre, los viajeros que salgan de LAX deberán abordar un servicio de transporte o caminar hacia una zona de espera al este de la Terminal 1 para tomar un Uber, Lyft o un taxi. Las políticas de descender o recoger pasajeros para familiares y amigos no cambiarán.

El plan permanecerá vigente hasta la finalización de un tren elevado en el aeropuerto, programado para 2023. El transporte llegará cada dos minutos y transportará a los pasajeros entre las terminales, una instalación de alquiler de automóviles, un centro de transporte terrestre y una estación de Metro.

El elegante tren y una renovación de $ 14 mil millones del antiguo aeropuerto son partes importantes de los esfuerzos de Los Ángeles para mejorar el transporte en el sur de California, ahogado por el tráfico, antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

La idea de trasladarse a un autobús de enlace para tomar un viaje a casa ha frustrado y consternado a muchos viajeros, quienes dicen que todo esto hará que LAX sea más estresante.

“Será mucho menos conveniente, y probablemente tomará mucho más tiempo llegar a casa”, dijo el viernes en el aeropuerto Kristi Nichols, de 23 años, una ingeniera que viaja con frecuencia para ir a trabajar y visitar a su familia.

A partir del próximo mes, dijo, intentará que la recoja su familia o reservar un SuperShuttle.

Las autoridades están pidiendo a los viajeros que prueben el nuevo sistema. El servicio frecuente de autobuses y un área de recogida bien organizada pueden ser más eficientes que las aceras concurridas de hoy en día, dijeron, donde los pasajeros pueden esperar media hora o más mientras los conductores de Uber y Lyft avanzan lentamente por el tráfico.

“Ya no tendrá que luchar contra el tráfico para salir del área de la terminal central”, dijo Keith Wilschetz, subdirector ejecutivo de operaciones del aeropuerto de Los Ángeles. “Una vez que estás en tu auto, estás justo en Sepúlveda”.

Uber y Lyft representan el 27% de los 100,000 vehículos en el área de la terminal LAX en un día promedio, dijo Wilschetz. Los taxis representan el 4%. Cambiar las camionetas a un estacionamiento eliminará aproximadamente el 15% de los vehículos en la terminal, dijo.

Durante el primer semestre de 2019, LAX experimentó un 10% más de viajes en vehículo que en el mismo período de 2016, el primer año completo en que Uber y Lyft operaron allí. La cantidad de viajes de Uber y Lyft se disparó un 123% durante ese período, mientras que los viajes en taxi cayeron un 39%, según datos de la ciudad.

Mientras tanto, la cantidad de pasajeros se desplomó en autobuses y shuttles de alta ocupación, según muestran los datos. Los viajes en los autobuses FlyAway de LAX cayeron en dos tercios, al igual que los viajes en camionetas compartidas como SuperShuttle y Prime Time.

Los servicios de transporte de cortesía a las instalaciones de alquiler de automóviles, estacionamientos y hoteles registraron una disminución del 20%.

Los pasajeros que deseen regresar a casa en un Uber o Lyft deben pedir un aventón mientras recogen sus maletas y luego abordar un servicio de transporte en el nivel inferior del aeropuerto, dijo Wilschetz. Los viajeros que buscan un taxi deben dirigirse directamente al área de espera, donde habrá una cola de taxis.

Los carriles en la acera en el nivel de llegadas se convertirán en carriles exclusivos para autobuses para acelerar los tiempos de viaje.

Se supone que los transbordadores de color verde brillante llegarán cada tres o cinco minutos, y harán un máximo de dos paradas antes de ir al lote de recogida de pasajeros.

El área de recogida, en la esquina de World Way y Sky Way, es un estacionamiento convertido en una plaza con sombrillas, botes de basura, baños y estaciones de carga de teléfonos. El área ofrecerá camiones de comida que operarán de 5:00 a.m. a 1:00 a.m.

Muchos viajeros formarán su primera impresión de Los Ángeles basándose en el área de espera, dijo Wilschetz, por lo que “queremos que sea buena”.

Los funcionarios del aeropuerto de la ciudad en agosto otorgaron un contrato de $ 65.5 millones para establecer y mantener el lote, operar los transbordadores de pasajeros, dirigir el tráfico y ofrecer servicio al cliente para los viajeros que están perdidos o frustrados.

Uber tiene algunas preocupaciones con el plan, dijo un portavoz, y los funcionarios de la compañía esperan que LAX “escuche e incorpore” aportes sobre cómo mejorar el sistema. Lyft dijo que la compañía ha estado “trabajando estrechamente” con el aeropuerto para reducir la congestión y acortar los tiempos de espera.

Los conductores de ambas compañías actualmente esperan cerca del aeropuerto, hasta que se les asigna un pasajero. Coincidir con un pasajero y luchar a través del tráfico de la terminal para llegar a la acera puede tomar hasta una hora, y los conductores no reciben dinero por ese tiempo.

“Deberías ver los lunes por la mañana”, dijo el conductor de Lyft, Jorge Ferran, de 63 años. “Es horrible”.

Si funciona, el nuevo sistema podría ayudar a los conductores a recoger pasajeros más rápidamente, lo que aumentaría sus ganancias, dijo Harry Campbell, quien publica el sitio web Rideshare Guy.

