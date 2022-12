Ya están aquí los ‘boosters’ contra Ómicron para los niños pequeños, pero ¿servirán para algo?

Las vacunas de refuerzo COVID-19 actualizadas ya están disponibles para los niños más pequeños de California, una buena noticia para las autoridades que esperan aumentar la cobertura de la vacuna y evitar un resurgimiento viral este invierno.

Sin embargo, la disponibilidad y la aceptación son dos cosas distintas. Y dada la escasa tasa de vacunación entre los menores de 5 años, así como la modesta demanda general de las nuevas dosis bivalentes, queda por ver si esta última ampliación de la elegibilidad aumentará significativamente el número de vacunas administradas.

Una limitación inicial es que la mayoría de los niños de esta franja de edad aún no han sido vacunados de COVID-19 en absoluto.

Anuncio

“Siempre nos preocupan las tasas de vacunación más bajas entre los niños”, dijo la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, “en particular porque, como hemos visto, algunos niños siguen contrayendo enfermedades graves”.

Los organismos reguladores de EE. UU. autorizaron este mes que los niños de entre 6 meses y 5 años reciban las vacunas bivalentes COVID-19 actualizadas, formuladas para proteger contra la cepa ancestral del coronavirus y las subvariantes Ómicron que han dominado gran parte de este año.

“Lo más importante para nosotros es que reduce los resultados graves, como la hospitalización y la muerte, pero potencialmente también puede ayudar a reducir la enfermedad sintomática”, dijo el Dr. Peter Marks, jefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, durante un debate organizado la semana pasada por el Proyecto de Educación y Equidad de la Vacuna COVID-19.

Anuncio

Por ello, “creo que es una buena idea que si su hijo ha recibido la serie primaria considere la posibilidad de reforzarla”, dijo Marks. Y si no, “es una gran idea que considere vacunar a su hijo para comenzar la serie primaria porque estamos en el repunte de otra oleada invernal de COVID-19”.

Los niños de 6 meses a 5 años que recibieron la vacuna Moderna COVID-19 son elegibles para el refuerzo bivalente actualizado de Moderna dos meses después de completar su serie de vacunación primaria.

En el caso de los niños de 6 meses a 4 años de edad que empezaron, pero aún no han completado su serie de vacunación primaria de tres dosis de Pfizer-BioNTech, la dosis final será la vacuna de refuerzo bivalente actualizada. Los niños de esta franja de edad que hayan completado su serie de tres dosis con la vacuna anterior no podrán recibir el refuerzo bivalente en este momento.

Anuncio

Los residentes pueden reservar citas para vacunarse utilizando la plataforma en línea del estado, MyTurn.ca.gov, o llamando al (833) 422-4255. Para los niños inmunocomprometidos, las autoridades recomiendan a los padres consultar con su proveedor de atención médica.

Quienes vivan en el condado de Los Ángeles pueden visitar VaccinateLACounty.com para obtener más recursos o encontrar un centro de vacunación cercano.

Hasta ahora, sólo el 7% de los niños de California menores de 5 años han completado su serie inicial de vacunas primarias, con mucho, el más bajo de cualquier grupo de edad, muestran los datos estatales. Esto significa que cerca de 2 millones de niños no reúnen actualmente los requisitos para recibir el refuerzo bivalente.

Anuncio

En una declaración enviada a The Times el jueves, el Departamento de Salud Pública de California reconoció la escasa aceptación entre los niños más pequeños, pero afirmó que “era de esperar porque las vacunas no estuvieron disponibles para este grupo hasta mucho más tarde”.

Aunque las primeras vacunas COVID-19 se repartieron de forma limitada a partir de diciembre de 2020, las vacunas no estuvieron disponibles para los niños más pequeños hasta junio de este año.

“Esperamos que la demanda siga aumentando a medida que más californianos conozcan esta nueva elegibilidad”, continúa el comunicado. “Tanto las vacunas COVID-19 originales como las dosis bivalentes han pasado por una rigurosa revisión científica para confirmar su seguridad y eficacia en todos los grupos de edad”.

Anuncio

Sin embargo, el momento no es el único factor. En una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation, el 45% de los padres de niños de entre 6 meses y 4 años afirmaron que “definitivamente no” vacunarían a sus hijos, mientras que el 20% dijo que sólo lo haría si fuera necesario.

Entre las razones que dieron los encuestados se encontraban la preocupación de que las vacunas fueran demasiado nuevas y no se hubieran probado o investigado adecuadamente, así como la preocupación por los posibles efectos secundarios y la seguridad en general. Algunos padres también dijeron que no creían que las vacunas fueran necesarias o que no les preocupaba el COVID-19.

“Hemos visto que estas vacunas son muy seguras y eficaces”, dijo Ferrer el jueves. “Creo que nuestro trabajo como profesionales de la salud pública es seguir entablando conversaciones con la gente de la comunidad y asegurarnos de que dispongan de buena información para que puedan tomar la mejor decisión para sí mismos, para sus hijos y para su comunidad”.

Anuncio

Sin embargo, el malestar y la falta de voluntad persisten incluso cuando las autoridades y los expertos insisten en que las vacunas siguen siendo una de las mejores formas de evitar contraer y enfermar gravemente de COVID-19.

Y dado un nivel aún elevado de transmisión de coronavirus, así como la inminente llegada de la temporada de vacaciones, los funcionarios han dicho que reforzarse ahora puede tener un efecto poderoso.

“Las vacunas se encuentran entre las intervenciones médicas más seguras que realmente proporcionan una cantidad increíblemente mayor de beneficios que muchas otras de nuestras intervenciones médicas”, dijo Marks.

Anuncio

El Departamento de Salud Pública de California “sigue trabajando diligentemente para proporcionar información sobre la disponibilidad, eficacia y seguridad de las vacunas COVID-19 y los refuerzos”, según su declaración. “Los datos recientes muestran que una dosis bivalente proporciona una protección adicional significativa contra la infección grave por COVID-19 y puede ayudar a proteger contra los peores resultados de COVID-19, incluyendo la hospitalización y la muerte”.

Junto con el COVID-19, las autoridades están instando a los residentes a vacunarse contra la gripe, que está golpeando a la nación con una fuerza no vista en años. La circulación simultánea de estos y otros virus, incluido el virus respiratorio sincitial (VRS), ha sobrecargado los sistemas sanitarios de todo el país y del estado.

El condado de Los Ángeles informó recientemente de que el número de camas hospitalarias disponibles en todo el condado había caído a su nivel más bajo de la pandemia.

Anuncio

“Aunque los hospitales del condado de Los Ángeles tienen actualmente plena capacidad para atender a todos los que lo necesiten -y animamos a todo el mundo a que busque atención médica si experimenta algún síntoma grave de la enfermedad, como dificultad para respirar, dolor torácico intenso, desorientación o problemas para mantenerse despierto-, es importante reconocer lo fácil que es que los hospitales se saturen”, dijo Ferrer.

La disponibilidad de camas pediátricas ha mejorado algo este mes, pero también se mantiene entre los niveles más bajos de los últimos cuatro años.

“Los niños pequeños pueden ser susceptibles de contraer enfermedades graves por virus respiratorios, como el VRS y la gripe. Y cuando los niveles son tan altos como ahora, la disponibilidad de camas en los hospitales pediátricos puede disminuir rápidamente”, afirma Ferrer. “Así que se anima a todo el mundo a tomar medidas para frenar la transmisión de virus respiratorios, incluido el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados y quedarse en casa cuando se está enfermo”.

Anuncio

Rong-Gong Lin II, redactor del Times, ha contribuido a este informe.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí