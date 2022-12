¿Cómo conseguimos que más estadounidenses regresen a trabajar?

Altos funcionarios económicos de la Casa Blanca están estudiando nuevas políticas para conseguir que más estadounidenses se incorporen a la población activa, como el aumento de las subvenciones para el cuidado de los hijos.

Se espera que los funcionarios informen pronto al presidente Biden, según The Wall Street Journal, pero podría pasar algún tiempo antes de que el Congreso vote sobre ello.

La población activa del condado de San Diego —adultos que tienen trabajo o lo buscan activamente— sigue siendo inferior a la que había cuando empezaron los cierres de COVID. La población activa de la región era de 1.58 millones en octubre, lo que supone un descenso de 17 600 personas desde febrero de 2020.

Anuncio

No es solo San Diego quien lucha por encontrar trabajadores: es gran parte del país.

Se dice que los funcionarios de la Casa Blanca también están considerando el aumento de las prestaciones para el cuidado de ancianos y la educación preescolar universal.

P: ¿Cuál es una forma de conseguir que más estadounidenses vuelvan a trabajar?

Caroline Freund, Escuela de Política y Estrategia Global de la UC San Diego

Anuncio

Financiación pública para opciones más baratas y mejores de cuidado infantil: Los hogares estadounidenses gastan una parte mucho mayor de sus ingresos en el cuidado de los hijos que los hogares de otros países avanzados, mientras que el gobierno estadounidense gasta relativamente menos. Es más probable que los padres vuelvan a trabajar si el cuidado de los niños no supusiera una parte tan grande de su sueldo. Las opciones de preescolar y guardería de calidad también enseñan a los niños habilidades importantes, preparándoles para el éxito futuro y apoyando el crecimiento económico.

Haney Hong, Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego

Menos regulaciones del empleo. Aunque ciertamente hay malos empresarios, la gran mayoría no lo son. Y la mayoría de las empresas son pequeñas y dan empleo a Estados Unidos. Pero están aplastadas por normativas “dictadas desde arriba” sobre cómo gestionar su mano de obra, y estoy seguro de que estas tiendas familiares se quedan con la mirada perdida tratando de entenderlo. Si estas normas y reglamentos fueran tan espectaculares, ¿por qué tenemos una clase media en retroceso y una desigualdad creciente?

Anuncio

Kelly Cunningham, Instituto de Investigación Económica de San Diego

Salarios más altos: La escasez de trabajadores conduce a salarios más altos. Aunque los ingresos no son, desde luego, el único motor de la participación en la población activa, sí es el principal. Unos salarios más altos atraerán a más estadounidenses a buscar trabajo, sobre todo a medida que la inflación se coma sus cada vez mayores costos de vida, especialmente entre los grupos de ingresos más bajos. Una mayor remuneración es la motivación central para que los trabajadores busquen una mayor educación, aumenten sus cualificaciones laborales y obtengan mayores niveles de responsabilidad en el trabajo. Otras consideraciones suelen ser secundarias.

Lynn Reaser, economista

Anuncio

Proporcionar guarderías gratuitas universales: Encontrar guarderías accesibles es un gran problema para las mujeres, sobre todo para las más jóvenes, que son las que menos participan en la población activa. Ofrecer un jardín de infancia gratuito y universal resolvería parte del problema, aunque solo fuera un poco. Tendría que durar la mayor parte del día para ser eficaz. La escolarización temprana también representaría una importante inversión en capital humano.

Phil Blair, Manpower

Aumentar el salario mínimo en todo Estados Unidos: El salario mínimo en muchos estados sigue siendo de unos increíbles 7.25 dólares la hora. ¡Ya basta!

Anuncio

Gary London, London Moeder Advisors

La reforma de la inmigración: Aunque las tasas de desempleo siguen siendo bajas, la forma más impactante de cubrir los puestos de trabajo vacantes es en la “primera línea” de las empresas. Los inmigrantes han sido históricamente una fuente importante de empleos de primera línea en San Diego, en hoteles, restaurantes, construcción y proveedores de servicios. Necesitamos una reforma en materia de visados de trabajo que sea capaz de atraer, aprobar y acoger más ágilmente a los inmigrantes que contribuyen a la prosperidad económica de nuestra región.

Alan Gin, Universidad de San Diego

Anuncio

Aumentar el salario y mejorar las condiciones de trabajo: No es ninguna sorpresa que las industrias que tienen más dificultades para atraer y mantener a los trabajadores sean las mal pagadas y con condiciones de trabajo difíciles e indeseables. Algunos echan la culpa a los generosos programas gubernamentales, pero hay muchas razones que explican la disminución de la mano de obra y la escasez de trabajadores: discapacidad de larga duración (de 2 millones a 4 millones de afectados, Instituto Brookings), jubilación anticipada (de 2.1 millones a 2.5 millones, Bancos de la Reserva Federal de Kansas City y San Luis) y reducción de la inmigración (de 1.5 millones a 2 millones, Banco de la Reserva Federal de Kansas City).

Bob Rauch, R.A. Rauch & Associates

Poner fin a las concesiones del gobierno: El gobierno tiene que facilitar las cosas a las empresas ofreciendo incentivos para el cuidado de los hijos, quizá el problema más difícil para los trabajadores de hoy. Si el gobierno recorta las prestaciones de desempleo para quienes son capaces de trabajar y aumenta gradualmente la edad de jubilación hasta los 70 años, podremos empezar a reducir nuestro déficit y mantener la solvencia de la Seguridad Social. Las empresas solucionarán el aumento de la participación laboral si el gobierno se quita de en medio.

Anuncio

Kirti Gupta, Qualcomm

No participó esta semana.

James Hamilton, UC San Diego

Admitir más inmigrantes: La drástica caída de las tasas de participación en la población activa en 2020 llevó a mucha gente a centrarse en factores a corto plazo como el COVID y las prestaciones de desempleo. Pero el panorama general es la tendencia a largo plazo del envejecimiento de la población. Para cualquier grupo de edad en particular, las tasas de participación actuales están más o menos donde estaban hace 20 años. Si queremos tener más gente trabajando, necesitaríamos más jóvenes. La inmigración es la única forma de conseguirlo.

Anuncio

Austin Neudecker, Weave Growth

Preescolar público: La principal razón por la que los empleados productivos abandonan la fuerza de trabajo en sus mejores años de ingresos es la falta de guarderías fiables y accesibles. Proporcionar educación infantil gratuita y programas extraescolares permitirá a los padres trabajar. Continuamente invertimos poco en nuestro activo más valioso a largo plazo. Se ha demostrado que la educación temprana produce dividendos en muchas métricas económicas, como una mayor participación cívica, resiliencia emocional y tasas de graduación universitaria, mayores ingresos medios y menores tasas de delincuencia.

Chris Van Gorder, Scripps Health

Anuncio

Incentivos económicos para los empresarios: Conseguir que los estadounidenses vuelvan a trabajar es una cuestión demasiado compleja para resolverla con una sola táctica. Hay muchas razones por las que la gente puede no querer volver al trabajo. Ofrecer incentivos económicos a los empresarios les permitiría adaptar los planteamientos a su propia mano de obra. Dejar esto en manos del gobierno no lo haría y, por tanto, no sería tan eficaz, mientras que el costo sería asumido por todos.

Norm Miller, Universidad de San Diego

Retrasar las prestaciones de la Seguridad Social y las distribuciones mínimas obligatorias: Son los trabajadores de más edad los que han abandonado la población activa. Para el estadounidense medio, las prestaciones de la Seguridad Social equivalen aproximadamente a la mitad de los ingresos mensuales por jubilación. Retrasar la edad de las prestaciones de la Seguridad Social inducirá a trabajar más años. Actualmente, 72 años es la edad a la que hay que empezar a retirar dinero de las cuentas individuales y los planes de jubilación. Retrasarla a los 75 permitiría que el capital siguiera invertido y animaría a nuestros valiosos y experimentados ciudadanos mayores a trabajar más tiempo.

Anuncio

Jamie Moraga, Franklin Revere

Evolución del lugar de trabajo. Tras la pandemia, la población activa ha reevaluado las normas del lugar de trabajo y los objetivos de trabajo/vida. Los empresarios que exigen a sus empleados que vuelvan a la oficina cinco días a la semana, más de ocho horas al día, están encontrando resistencia. Los trabajadores no quieren desplazarse; quieren horarios flexibles y opciones de trabajo a distancia, y participar activamente en el cuidado de los hijos y las necesidades familiares. Los empresarios que ofrecen puestos de trabajo a distancia con mayor flexibilidad pueden ayudar a atraer a más estadounidenses de vuelta al trabajo, especialmente a los que han dejado la población activa durante la pandemia.

David Ely, San Diego State University

Anuncio

Horarios de trabajo más flexibles. Un número significativo de personas no se han reincorporado a la población activa porque ahora cuidan de sus hijos o de otros miembros de la familia. Esto se debe, en parte, a la falta de disponibilidad y accesibilidad de los servicios de guardería. Ofrecer horarios de trabajo más flexibles, en los sectores en que sea factible, permitirá a los trabajadores conciliar mejor el cuidado de los hijos y las obligaciones laborales. Al ofrecer esta flexibilidad, la reincorporación a la población activa resulta más atractiva.

Ray Major, SANDAG

Aplicar políticas que incentiven el trabajo y desincentiven el no trabajo.

¿Tienes una idea para una pregunta sobre el Económetro? Envíame un correo electrónico a phillip.molnar@sduniontribune.com. Sígueme en Twitter: @PhillipMolnar