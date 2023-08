San Diego y Baja California se preparan para la llegada de Hilary

(Kristian Carreon/para The San Diego Union-Tribune)

El persistente reto de sacar a las personas sin hogar de las calles de San Diego adquirió una nueva urgencia el sábado con la llegada del huracán Hilary.

El alcalde Todd Gloria dijo en una conferencia de prensa celebrada el sábado que los equipos de divulgación de la ciudad se estaban dirigiendo agresivamente a todas las personas sin hogar para llevarlas a un refugio. Pero algunos de los que viven en la calle se resistían a ir debido a las normas que tendrían que cumplir allí.

En el campamento situado cerca de los cruces de la calle 17 y la avenida Imperial, muchos dijeron que solo se enteraron de la tormenta a última hora de la noche del viernes o a primera hora del sábado. Algunos de los aproximadamente 150 ocupantes del campamento no parecían tener prisa por abandonar la zona o no pensaban hacerlo.

Ryan Gustafson, de 45 años, estaba lavando una camiseta de Tony Gwynn en la calle 17 con una botella de agua. Dijo que no quería ir a un refugio y que o bien iba a ir a Tijuana a buscar un hotel para pasar la noche, o bien se iba a quedar en una tienda de campaña.

Dennis McCaughan, de 46 años, estaba arreglando despreocupadamente su tienda de campaña el sábado por la tarde en la esquina de la calle 16 con la avenida Imperial. Dijo que le avisaron de la tormenta anoche, y que su plan actual era ir a un callejón de la calle 15 para conseguir paletas de madera para levantar su tienda del suelo.

McCaughan, que llevaba una camiseta de los San Diego Chargers, dijo que lleva seis años sin hogar en el centro de la ciudad y que una infección en la médula espinal le ha provocado problemas de movilidad. Dijo que fue a un refugio cercano, pero que le dijeron que no tenían literas inferiores y que, al sentir que no podía subir a una litera superior, los rechazó.

“Lamentablemente, según nuestra experiencia, suele ser así”, dijo el alcalde sobre pedir a las personas sin hogar que acepten el refugio. “Ésa es parte de la razón por la que estamos hoy aquí, para defender que (para) la gente sin techo de la calle 17, y todos los sandieguinos, esto es serio y deben tomárselo en serio y tomar precauciones ahora”.

Gloria dijo que se habían añadido otros 192 refugios en todo San Diego para intentar sacar a la gente de la calle antes de la tormenta.

Funcionarios de todo el condado de San Diego y Baja California se apresuraron el sábado a prepararse para la aceleración de la tormenta.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia para el condado de San Diego, así como para otros 14 condados en la trayectoria de la tormenta, a última hora de la tarde del sábado en National City.

La proclamación de emergencia tiene por objeto hacer llegar rápidamente recursos a las comunidades afectadas en forma de equipos de rescate acuático de la Guardia Nacional de California y otros diversos servicios de emergencia.

Los meteorólogos esperan que la tormenta provoque condiciones de oleaje y corrientes de resaca “potencialmente mortales” —incluidas olas enormes de hasta 12 metros de altura— a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. Decenas de personas buscaron refugio en los refugios contra tormentas de los dos centros turísticos de Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California, y los bomberos utilizaron una lancha inflable para rescatar a una familia en San José del Cabo, después de que el centro turístico se viera azotado por lluvias y vientos torrenciales.

Una empleada de un restaurante arregla una valla antes de la llegada del huracán Hilary en el centro turístico de Los Cabos, en Baja California. (ALFREDO ESTRELLA / AFP via Getty Images)

En Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero dijo que funcionarios de Protección Civil están monitoreando zonas con riesgo de deslaves, como Lomas de La Presa, Cubillas del Sur, Lomas de Terrabella, Fraccionamiento La Sierra, Paseos del Vergel, Chapultepec Doctores, Urbi Villa del Prado II, Sección Terrazas del Rubí, Herradura Sur, Aguaje de la Tuna, Lomas Conjunto Residencial y Colinas del Rey. Funcionarios municipales acudieron a las zonas consideradas de riesgo para notificar a los vecinos sobre los albergues disponibles.

Rafael Carrillo expresó el temor que estaba en la mente de todos en la ciudad fronteriza de 1.9 millones de habitantes, sobre todo de los residentes que viven en casas que se aferran precariamente a laderas empinadas.

“Si oyes ruidos o que el suelo se agrieta, es importante que lo compruebes y salgas lo antes posible, porque el suelo puede debilitarse y tu casa podría derrumbarse”, dijo Carrillo, jefe del cuerpo de bomberos de Tijuana.

Esa ciudad ordenó cerrar todas las playas el sábado, y habilitó media docena de refugios contra tormentas en complejos deportivos y oficinas gubernamentales.

Las agencias de transporte de todo el condado de San Diego advirtieron a los viajeros de las interrupciones del servicio.

Hasta las 7 p.m. del sábado, se habían cancelado 224 vuelos del domingo en el Aeropuerto Internacional de San Diego, según FlightAware.

Amtrak canceló más trenes del fin de semana en su ruta Surfliner costera entre San Diego y Los Ángeles y dijo que esperaba posibles cancelaciones adicionales a medida que se acercara la llegada de la tormenta.

Las lluvias torrenciales que se espera que traiga Hilary podrían causar estragos en la ya en ruinas fila de rieles que une San Diego con el resto de la costa de California y la nación, debido a la posibilidad de más erosión y deslizamientos de tierra.

El Distrito de Transporte del norte del condado advirtió ampliamente de cambios en todas sus rutas, probablemente a partir del domingo por la mañana. El viernes, la agencia estaba realizando inspecciones de drenaje en Del Mar Bluffs y otras zonas vulnerables y dijo que las vigilaría.

La gran tormenta podría volver a poner en peligro los acantilados sobre la playa en Del Mar y las vías del tren cercanas. (John Gibbins / San Diego Union-Tribune)

El Sistema de Transporte Metropolitano de San Diego no había anunciado ningún cambio de servicio al mediodía del sábado, salvo un desvío de su autobús de la Ruta 6 debido al cierre de una carretera en Mission Valley por causas meteorológicas. La agencia remitió a los viajeros a su página de alertas.

La San Diego State University, cuyo semestre de otoño comienza el lunes, pasó a impartir clases solo por internet. Cal State San Marcos dijo que los actos presenciales programados para el domingo o el lunes se cancelarán, se reprogramarán o se trasladarán a formatos virtuales.

En todo el condado, los distritos escolares K-12 —incluidos algunos, como San Diego Unified, cuyos alumnos volverán a clase el lunes— seguían de cerca las previsiones del fin de semana. Muchos enviaron correos electrónicos a los padres el viernes sobre la tormenta y empezaron a preparar sus planteles.

Los responsables del medio maratón y la carrera de 5 km de America’s Finest City anunciaron la cancelación de ambos.

El Zoo de San Diego, el San Diego Zoo Safari Park y SeaWorld San Diego anunciaron que cerrarían el domingo. En SeaWorld, algunos animales estaban siendo trasladados al interior o a otros habitats para que les fuera más fácil sobrellevar la tormenta, dijo Eric Otjen, vicepresidente de operaciones zoológicas.

Quienes vean a un mamífero marino que necesite ayuda pueden ponerse en contacto con el equipo de rescate de SeaWorld llamando al 1-800-541-SEAL (7325) o escribiendo a SWC.Rescue@seaworld.com. Para consultas sobre otros animales salvajes heridos o huérfanos, llama a Project Wildlife al (619) 225-WILD (9453).

Para emergencias con animales en la jurisdicción de San Diego Humane Society, llama al (619) 299-7012 (pulsa 1) o ponte en contacto con el Departamento de Servicios para Animales del condado de San Diego en el (619) 236-2341.

El viernes, las autoridades municipales de San Diego habían empezado a bajar el nivel de los embalses y a cerrar preventivamente calles en zonas propensas a inundaciones. Las zonas de la ciudad más vulnerables a las inundaciones son Mission Bay, Carmel Valley, Sorrento Valley, el valle del río Tijuana y otras partes de South Bay, dijo Kris McFadden, subdirector de operaciones de la ciudad.

Gloria, que habló el sábado en la estación de la Guardia Costera de Estados Unidos situada frente a Harbor Drive, instó a los habitantes de San Diego a tomar precauciones.

“Lo que sabemos con certeza es que habrá vientos fuertes sostenidos, de hasta 50 mph, y lluvia suficiente para inundar zonas bajas como Mission Valley y el valle del río Tijuana”, dijo Gloria.

Instó a la gente a evitar las zonas que se sabe que se inundarán, a no conducir por calles inundadas con agua estancada y a tomar precauciones: Deshacerse de las hojas en los canalones, limpiar de basura los desagües pluviales cercanos a las casas y conseguir sacos de arena si es necesario.

Cuando llegue la tormenta, se ruega a los residentes que informen de inundaciones o árboles caídos utilizando la aplicación de avisos Get It Done! de la ciudad o llamando al 619-527-7500.

Las líneas eléctricas caídas o las emergencias de gas deben notificarse a SDG&E al (800) 411-7343.

Phil Molnar, Emily Alvarenga, Alexandra Mendoza y David Garrick, periodistas del Union-Tribune, y Associated Press han contribuido a este reportaje.