Opinión: Me encuentro sin techo en Balboa Park. Disputas familiares y problemas de salud me pusieron en la calle

Llevo más de 15 años en la calle, en San Diego y en Tijuana. Ahora mismo me quedo sobre todo cerca de Balboa Park con mi pareja y mi sobrino, que es cinco años menor que yo. Lo llamo mi hijo porque no tengo hijos propios.

Tengo 62 años. Tengo varios problemas de salud graves, como diabetes, depresión, espina bífida y VIH. También soy alcohólico en rehabilitación. Ya no puedo caminar porque hace cuatro años me amputaron la pierna izquierda y ahora uso una silla de ruedas para desplazarme. Pero incluso eso se ha vuelto demasiado difícil porque estoy débil y ya no puedo empujarme. Solía tomar medicamentos, pero últimamente no lo hago porque no he podido ir al médico, así que lo dejé.

¿Cómo acabé así? Para mí, empezó hace más de 20 años, cuando murió mi abuelita. Se llamaba Lydia Sandoval. Era la madre de mi madre. Nos crió a mis cuatro hermanos y a mí. Yo soy el segundo más joven. Vivíamos en una casita en Sherman Heights, hasta que me vi obligado a irme por una disputa familiar.

A lo largo de los años, fui de albergue en albergue e incluso viví en Tijuana durante muchos años. Pero allí no pude conseguir la atención médica que necesitaba, así que acabé volviendo a Estados Unidos.

No soy el tipo más inteligente, no sé leer ni escribir bien y tengo dislexia. Pero no estoy aquí para hacerle daño a nadie. En realidad no tengo antecedentes penales, pero estoy en el sistema penal porque me han detenido más de una vez por vivir en la calle y negarme a ir a un albergue. Ir a la cárcel es horrible. Me dio miedo y no quiero volver nunca más.

Durante la pandemia de COVID-19, cuando la ciudad abrió el centro de convenciones para las personas sin techo, fui allí. Nos ayudaron a algunos a conseguir documentos de identificación y cuentas bancarias, y eso fue útil. Pero es un círculo vicioso cuando pierdes el documento de identificación o no tienes tu certificado de nacimiento. Entonces las gestiones bancarias se vuelven difíciles. Eso es exactamente lo que me pasó a mí.

Sobrevivo pidiendo dinero prestado en los sitios de préstamos en efectivo del centro, donde me conocen y no me piden el documento de identificación. Pero es difícil hacerlo si no tienes identificación.

En julio de 2022, la organización sin ánimo de lucro PATH me inscribió con un asistente social y pude conseguir una vivienda permanente en Imperial Beach. Pero allí no me sentía seguro. Estaba solo. Estaba deprimido. Así que me fui con lo que tenía puesto y me quedé con mis pertenencias, incluidos mi documento de identificación y mi certificado de nacimiento. También había problemas de accesibilidad. No podía pasar mi silla de ruedas por la puerta del departamento.

He visto a mis amigos de la calle morir por sobredosis de drogas. Es muy difícil no rendirse ante la vida. Solo me queda mi fé.

Hace unos meses, me enteré de que la ciudad iba a abrir un nuevo campamento para personas sin techo, y consideré la posibilidad de ir, pero primero quería verlo. Mi asistente social se ofreció a llevarme hasta allí para verlo en persona e incluso me enseñó fotos del campamento, pero decidí que no era la mejor opción para mí porque, sin transporte, mi pareja y yo nos sentiríamos abandonados allí debido a mi movilidad limitada.

PATH dice que cumplo los requisitos para otra vivienda permanente situada en el centro de San Diego. Hay papeleo y PATH me está ayudando a completarlo. Así que todavía no sé si cumpliré los requisitos.

Es difícil que la gente entienda por qué nos sentimos más seguros aquí a la intemperie. Mi pareja y yo hemos estado viviendo cerca o en Balboa Park, pero nos cuidamos mutuamente. Soy anémico. En cuanto como algo, me duermo. No tengo teléfono. A veces viene gente de organizaciones y nos ofrecen comida, o vamos a las iglesias cercanas a comer. Créeme. Cuando tienes hambre comes casi cualquier cosa. Hay veces en las que cuatro de nosotros dividíamos un sandwich. Solo para que cada uno pudiera tener un pequeño trozo.

Simplemente queremos que se nos tenga en cuenta. ¿Por qué la gente no puede decir “buenos días” a los que estamos decaídos? Aunque es difícil, intento ayudar a la gente cuando puedo, e intento sonreír.

Hinojosa no tiene techo y suele alojarse cerca de Balboa Park. Es originario de Shelltown. Contó su historia a un miembro del equipo de opinión de The San Diego Union-Tribune, que la verificó con múltiples fuentes.