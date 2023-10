Los visitantes de SeaWorld San Diego pronto podrán ver a esta singular cría de pingüino

Un polluelo de pingüino emperador nacido en SeaWorld San Diego el mes pasado ha superado muchas dificultades y se ha convertido en el primer recién llegado en más de una década, según anunció el parque marino el miércoles.

Aunque en las últimas décadas han nacido en SeaWorld otros 22 polluelos de pingüino emperador, este último es el primero desde 2010. El parque marino de San Diego es la única instalación del hemisferio occidental donde se pueden encontrar pingüinos emperador. Los únicos otros, fuera de la Antártida, se encuentran en China y Japón, dijo Justin Brackett, conservador de aves en SeaWorld San Diego.

SeaWorld esperó más de un mes para anunciar el raro nacimiento debido a los retos físicos y médicos a los que se enfrentaba el polluelo, mientras el equipo veterinario trabajaba sin descanso para garantizar que sobreviviera y prosperara, explicó Brackett. El huevo de pingüino se puso el 7 de julio y el polluelo no nació hasta el 12 de septiembre, aunque no por sí solo.

El equipo veterinario de SeaWorld no solo tuvo que ayudar al polluelo a romper la gruesa cáscara que fue su hogar durante más de 60 días, sino que también tuvo que realizar una cirugía abdominal al diminuto pájaro.

“Se trata de un gran logro en cuanto a la coordinación de nuestro personal veterinario, y la cirugía abdominal abierta es algo muy importante para un animal tan diminuto como éste”, dijo Brackett. “Estuvo bajo cuidados las 24 horas del día durante el primer mes más o menos”.

El polluelo está ahora tan bien que va camino de exponerse en SeaWorld dentro de tres o cuatro semanas.

Pero desde el principio, la evolución de la cría estuvo en el aire. Normalmente, la madre del pingüino emperador le pasa el huevo al padre para que le ayude con la incubación, pero eso nunca ocurrió, así que SeaWorld tuvo que encargarse de esa tarea. Una vez listo para eclosionar, el polluelo fue capaz de perforar la membrana de la cáscara, pero no pudo atravesar la dura cáscara exterior debido a una malformación del pico, dijo Brackett.

Eclosión de un polluelo de pingüino emperador (Cortesía de SeaWorld)

“Así que nuestro equipo de especialistas y nuestro equipo veterinario decidieron que la asistencia era el único modo de incubar ese polluelo con seguridad”, dijo. “En el caso de un pingüino emperador, eso significa ir astillando lentamente trozos del caparazón para ayudar al polluelo a abrirse paso. El proceso dura tres días. Al final de ese periodo de tres días, pudimos sacar del cascarón al polluelo y tenemos una de nuestras primeras crías de pingüino emperador en más de una década”.

Pero el polluelo aún no estaba fuera de peligro. En el proceso normal de incubación y eclosión, gran parte o toda la yema del huevo acaba siendo absorbida por el polluelo, pero eso no ocurrió en este caso. El equipo veterinario vigiló de cerca al recién nacido durante los primeros días cruciales tras su nacimiento y vio que no ganaba suficiente peso, por lo que decidió extirpar quirúrgicamente la yema del vientre del ave. Sin la cirugía, el polluelo podría no haber sobrevivido, dijo Brackett.

La intervención fue un éxito y pronto el equipo de atención de SeaWorld vio que el polluelo comía más y ganaba peso progresivamente. Aunque todavía no ha alcanzado el peso óptimo para su edad, está en trayectoria de hacerlo, añadió Brackett.

“Es como un bebé prematuro, crece al ritmo esperado y acabará por alcanzar la trayectoria adecuada”, dijo. “El polluelo evoluciona con normalidad, come bien y su aumento de peso es el adecuado, por lo que confiamos en su pronóstico. Ojalá hubiéramos podido estar en este lugar hace semanas”.

Aunque la cría de pingüino estará lista pronto para hacer su debut en público, no podrá meterse en el agua hasta dentro de unos meses, dijo Brackett, porque sus suaves plumas de vellón no son impermeables ni capaces de mantenerla caliente en el agua.