Gobernador: Incendio que dañó carretera de Los Ángeles probablemente fue provocado

(Dean Musgrove / Associated Press)

LOS ÁNGELES .—

El incendio masivo que obligó a cerrar indefinidamente una sección vital de una carretera de Los Ángeles probablemente fue provocado, indicó el lunes el gobernador de California, Gavin Newsom.

No dijo si hay sospechosos o personas de interés. El fuego dejó columnas de la autopista interestatal 10 ennegrecidas y desportilladas, y las barandillas de la plataforma quedaron retorcidas. Las cuadrillas apuntalaron la sección más dañada para proteger a los trabajadores que retiran los escombros. Aún se desconoce qué daño estructural, si es que alguno, le provocaron las llamas a la carretera.

Un tramo vacío de la autopista interestatal 10 el lunes 13 de noviembre de 2023, en Los Ángeles, luego de que ocurrió un incendio debajo de ella. (Dean Musgrove/AP)

Los ingenieros evaluaban la situación el lunes. A diario transitan 300.000 vehículos por la vía rápida, y se prevé que su cierre tenga repercusiones más allá de la ciudad, incluida la posible ralentización del transporte de productos entre los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, según han dicho funcionarios federales. Los puertos están entre los más grandes de Estados Unidos y gestionan más de la mitad de las mercancías que llegan a la nación. El presidente Joe Biden ya fue informado del incendio que estalló el sábado.

“Sabemos que el origen de esto fue intencional”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. “No tenemos más información”.

Destacó que tampoco existe alguna razón para asumir que el fuego fue provocado por indigentes que viven bajo esa sección de la autopista.

Bass reconoció que el cierre de la vía rápida causará estragos.

Personal del Departamento de Transporte de California inspecciona la integridad estructural de una sección de la carretera Interestatal 10 que sufrió daños severos por un incendio cerca del centro de Los Ángeles, el sábado 11 de noviembre de 2023. (Richard Vogel/AP)

“Genera afectaciones en todos los sentidos —ya sea que se hable de ir o volver del trabajo o de los planes de atención de sus hijos y el flujo de productos y comercio—, esto alterará las vidas de los angelinos” comentó Bass. “Así que no me conformaré con nada que no sea un plan de reconstrucción y un calendario que se convierta en un nuevo modelo de agilidad”.

Los Ángeles se quedará sin una sección de la carretera por tiempo indefinido a causa de los daños, que recuerdan a los del terremoto de Northridge de 1994, que provocó que varias vías se vinieran abajo, señalaron el lunes los funcionarios.

Después del sismo, tomó más de dos meses reparar la interestatal 10, y en ese entonces eso fue considerado sumamente rápido.

Los bomberos limpian los restos de un incendio bajo la autopista interestatal 10, el cual le causó severos daños a esa vía rápida en una zona industrial, el sábado 11 de noviembre de 2023, cerca del centro de Los Ángeles. (Richard Vogel/AP)

“Esto no se va a resolver en un par de días, y no va a tomar un par de años”, dijo Shailen Bhatt, administrador de la Administración Federal de Carreteras. “Pero sean semanas o meses, aún es demasiado pronto para decir”.

“Los puertos seguirán abiertos y las mercancías seguirán fluyendo, pero cuando se suprime un tramo de la interestatal por el que circulan 300.000 vehículos al día, va a haber repercusiones indirectas”, explicó Bhatt. “El asunto aquí es que, entre más velozmente podamos abrir esto, con mayor rapidez podremos eliminar el impedimento”.

Bhatt dijo que el choque e incendio el 11 de junio de un tractocamión que transportaba gasolina en Filadelfia —el cual provocó el desplome de un tramo elevado de la interestatal 95, congestionando el tránsito y perjudicando a las empresas de la zona— pone de manifiesto lo que este tipo de incidentes pueden causar no sólo a una ciudad, sino a todo el país. Se reabrió menos de dos semanas después gracias a una rápida reconstrucción.