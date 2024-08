Un terremoto de magnitud 4.4 sacude Los Ángeles y se siente en una amplia zona

Share via

Un terremoto de magnitud 4.4 con epicentro en El Sereno sacudió el área de Los Ángeles el lunes por la tarde.

El terremoto se sintió en una amplia franja del sur de California, pero no hubo informes inmediatos de daños.

El temblor se produjo a las 12:20 p.m. El epicentro preliminar fue en El Sereno, a unos 1.000 pies al suroeste de Huntington Drive y Collis Avenue.

La sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada de Caltech, dijo que el terremoto ocurrió en la misma red de fallas que produjo el terremoto de magnitud 5,9 de Whittier Narrows en 1987.

No quedó claro de inmediato si el terremoto se produjo en la falla de empuje de Puente Hills o en la falla de empuje de Lower Elysian Park, o quizás en un sistema secundario entre esas dos fallas, dijo Jones. Tanto la falla de empuje de Puente Hills como la falla de empuje de Lower Elysian Park están enterradas y no llegan a la superficie de la Tierra.

Botellas caen de los estantes de un Target de Alambra luego de que un terremoto con epicentro en El Sereno sacudiera el Sur de Estados Unidos. (Karen Kaplan/Los Angeles Times)

“Cuando hemos intentado obtener imágenes de ellos —lo cual no es fácil, ¿verdad?—, hemos visto una red. No vemos un sistema claro, sino varios hilos diferentes”, dijo Jones. “Tenemos que recordar que se trata de solo cuatro fallas y media, y por lo tanto, asociarlas con una falla en particular siempre será problemático”.

El terremoto no ocurrió en la falla Raymond, que puede ser claramente cartografiada, dijo Jones.

Muchos residentes del sur de California recibieron alertas en sus teléfonos advirtiendo que se aproximaba el terremoto, otra victoria para el sistema de alerta temprana de terremotos de la región.

El Ayuntamiento de Pasadena tiene una fuga de agua del edificio después de un terremoto de magnitud 4,4 en El Sereno poco después de las 12 del mediodía. (KTLA)

Cuando un terremoto golpeó Bakersfield la semana pasada, millones de personas recibieron la alerta.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor del lunes se sintió en toda la cuenca de Los Ángeles y en lugares tan lejanos como San Diego y Ventura.

Quienes tengan iPhones pueden recibir alertas tempranas de terremotos descargando la aplicación gratuita MyShake , desarrollada por la Universidad de California en Berkeley y proporcionada en colaboración con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, que alerta a los usuarios de California, Oregón y Washington. El condado de San Diego también ofrece la aplicación gratuita SD Emergency , que incluye la herramienta de alerta temprana de terremotos ShakeReadySD.

Las personas que no tienen teléfonos inteligentes o no han instalado aplicaciones de alerta temprana aún pueden recibir alertas de terremotos en sus teléfonos celulares, pero solo para aquellos en los que se proyecta una magnitud o nivel de temblor más alto en su ubicación. Esas alertas se envían a través del sistema de alerta de emergencia inalámbrica, similar a las alertas Amber.