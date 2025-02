Los inmigrantes indocumentados en el centro de California son vulnerables a las estafas. Esto es lo que hay que evitar

Share via

Share via Close extra sharing options

El aumento del temor a las deportaciones masivas puede hacer que los inmigrantes indocumentados y sus familias en el Valle Central sean vulnerables a personas inescrupulosas que intentan aprovecharse de su situación. A menudo, dicen los defensores de los derechos de los inmigrantes, las personas que caen presas de los estafadores pierden su dinero y corren un mayor riesgo de ser deportadas.

Las promesas del presidente Donald Trump de llevar adelante deportaciones masivas y poner fin a políticas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y la ciudadanía por derecho de nacimiento, y una reciente operación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el condado de Kern, han creado ansiedad entre los inmigrantes indocumentados.

Pero los defensores advierten sobre el riesgo de caer presa de falsas promesas de notarios y preparadores de impuestos que buscan cobrar a los inmigrantes hasta $10,000 por cada caso falso para presentar lo que potencialmente podría causarles problemas.

Anuncio

“Acérquese a sus entidades de confianza, ya sea una organización a la que ya haya acudido, su lugar de adoración, sus familiares que puedan estar conectados con esos recursos”, dijo Ruth López, directora de Valley Voices, una organización local sin fines de lucro no partidista.

López dijo que las personas deben tener cuidado con lo que ven o escuchan en línea y asegurarse de que la información provenga de una fuente confiable, ya sea una agencia estatal o federal, que use hechos y actúe de buena fe.

EEUU Trump promulga ley de detención migratoria y dice que enviará a ‘los peores’ a Guantánamo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el miércoles la Ley Laken Riley, que otorga mayores poderes a las autoridades federales para deportar a migrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal y que han sido acusados de delitos.

Matias Bernal, director ejecutivo de la Education & Leadership Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Fresno que brinda servicios de inmigración en el Valle Central, dijo que los notarios y los preparadores de impuestos no son abogados de inmigración ni están acreditados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. para brindar servicios legales de inmigración.

Valeria Solorio, Cónsul de Protección y Asuntos Legales del Consulado de México en Fresno, dijo que el consulado proporciona con frecuencia información a los nacionales mexicanos sobre los peligros del fraude migratorio y cómo evitar ser presa de esas estafas.

“Siempre enfatizamos que deben saber la diferencia entre un notario aquí en Estados Unidos y un notario público en México, porque no tienen las mismas capacidades legales”, dijo Solorio.

En los países hispanohablantes, los notarios públicos son profesionales jurídicos altamente capacitados, similares a los abogados, que brindan asesoramiento legal y redactan documentos legales.

Sin embargo, en Estados Unidos, los notarios son funcionarios designados por el estado con funciones testificales limitadas y mucha menos discreción. Muchas personas poco éticas explotan la confusión sobre estos diferentes roles para aprovecharse de inmigrantes desprevenidos.

Cómo encontrar asistencia legal en materia de inmigración

La organización sin fines de lucro Central Valley Immigrant Integration Collaborative (CVIIC) tiene un directorio de servicios legales de inmigración que incluye una lista de organizaciones comunitarias sin fines de lucro que ofrecen una amplia gama de servicios relacionados con la inmigración en el Valle Central.

El directorio proporciona una lista de organizaciones, como Central California Legal Services, Education & Leadership Foundation (ELF), Consulado de México en Fresno, Faith in the Valley, Oasis Legal Services y Social Justice Collaborative, que cuentan con personal acreditado para ofrecer servicios de inmigración.

Esto incluye servicios relacionados con:

* Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

*Naturalización (o ciudadanía)

*Residencia permanente (tarjeta verde)

*Peticiones familiares

*Visas U/Visas T/VAWA

*Asilo

*Ajuste de estatus

El directorio incluye varias agencias con abogados de inmigración.

Las organizaciones sin fines de lucro enumeradas en el directorio ofrecen servicios de inmigración a los residentes de los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings, Kern, Merced, Stanislaus y San Joaquín.

Estos servicios incluyen información básica sobre los programas de inmigración federales y estatales, así como asistencia para solicitar beneficios de estos programas.

Bernal recomienda que las personas consulten organizaciones asociadas acreditadas por el Departamento de Justicia de los EE. UU.

“Las organizaciones como Valley Voices siempre están ahí para ayudar, incluso si no son ellas mismas las que te brindan un recurso directo. Tienen conexiones y pueden guiarte en la dirección correcta”, dijo López.

Aunque Valley Voices no tiene una división de inmigración, la organización sin fines de lucro se asocia con organizaciones como ELF y CVIIC para brindar talleres y recursos sobre inmigración a las ciudades. La organización sin fines de lucro también brinda información de abogados acreditados por el Departamento de Justicia para quienes necesitan consultas directas sobre sus casos.

“Cada individuo tendrá su propia historia y se analizará caso por caso”, dijo López.

“Recomendaría no hablar con personas sobre sus casos personales a menos que sepa que son una entidad confiable”, dijo López. “Tampoco conviene mentir sobre su información personal cuando se trata de una entidad que está tratando de ayudarlo. Cuando miente, en lugar de ayudarlo, puede perjudicar su caso”.

En un taller en Hanford, López dijo que la gente aprendió que “si alguna vez afirmas que eres ciudadano estadounidense y no lo eres, eso es una prohibición automática y permanente. Eso significa que no puedes quedarte en el país legalmente durante toda tu vida. Así que, por favor, nunca mientas acerca de ser ciudadano estadounidense si no lo eres”.

© 2025 the Merced Sun-Star (Merced, Calif.). / Distributed by Tribune Content Agency, LLC.