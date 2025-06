Continúan las redadas migratorias mientras Trump parece suavizar su postura sobre algunos lugares de trabajo

Las redadas migratorias continuaron generando ansiedad e ira durante el fin de semana en el sur de California, incluso cuando el presidente Trump pareció indicar que podría reducir algunas redadas en lugares de trabajo.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) armados y enmascarados, realizaron una redada el sábado por la tarde en un swap meet de Santa Fe Springs, horas antes del inicio de un concierto, según testigos.

Los agentes llegaron al swap meet de Santa Fe Springs alrededor de las 3:30 pm, según el testigo Howie Rezendez, quien filmó a agentes armados bajando de sus vehículos y dirigiéndose al lugar.

“Había entre 50 y 80 agentes”, dijo Rezendez. “Tenían más de 30 autos y camionetas llenos de agentes, y también 3 helicópteros”.

Un concierto con los artistas musicales Los Cadetes de Linares, Los Dinámicos del Norte y La Nueva Rebelión estaba programado para comenzar a las 5:30 pm. Pero un video en línea de testigos muestra un lugar casi vacío, un marcado contraste con las grandes multitudes que suele atraer.

Rezendez dijo que los agentes se marcharon alrededor de las 4:30 pm.

Omar Benjamín Zaldívar, quien también grabó a los agentes, dijo que ICE se llevó a “un montón de gente”.

“Si te veías hispano de cualquier manera, simplemente te arrestaban”, dijo Zaldívar.

El número de personas detenidas en la redada aún no está claro.

Poco después de la redada, los administradores del swap meet pospusieron el concierto.

“Más adelante daremos detalles”, decía la publicación de Instagram.

Los administradores del swap meet no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Mientras tanto, Trump recurrió recientemente a Truth Social y suavizó abruptamente su tono hacia los trabajadores del sector servicios, sugiriendo que algunos inmigrantes indocumentados realizan servicios esenciales.

“Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy buenos y veteranos, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar”, escribió Trump, cuya familia se dedica al sector hotelero.

El domingo por la mañana, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, intervino en la red social X y prometió deportar eventualmente a “todos los inmigrantes ilegales”, pero sugirió que la administración tendría que ser cuidadosa al hacerlo porque “las interrupciones graves en nuestro suministro de alimentos perjudicarían a los estadounidenses”.

Los críticos de los planes de deportación masiva de Trump argumentan que la pérdida de toda la mano de obra indocumentada en granjas, supermercados y restaurantes, especialmente en California, podría dejar a la gente con dificultades para alimentar a sus familias.

Los líderes sindicales consultados el domingo se mostraron escépticos de que la administración sea indulgente con los trabajadores rurales.

Si los agentes de inmigración permanecen en lugares como Oxnard, Bakersfield y Fresno e intentan alcanzar las elevadas cuotas de arrestos, inevitablemente detendrán a los trabajadores agrícolas, declaró Antonio De Loera, portavoz de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW).

“La gente tiene vidas fuera de sus lugares de trabajo”, afirmó De Loera. Si los agentes arrestan a la gente “en el supermercado, la gasolinera o la iglesia”, esas personas seguirán siendo trabajadores agrícolas, añadió.

Al menos la mitad de los aproximadamente 255,700 trabajadores agrícolas en California son indocumentados, según una investigación de la Universidad de California en Merced.

En la área de Los Ángeles, la tensión se mantuvo alta durante un importante partido de fútbol el sábado por la noche en el estadio SoFi.

Ondeando banderas mexicanas y carteles que criticaban al presidente Trump, unas 300 personas ocuparon las aceras de Inglewood el sábado por la tarde, horas antes del partido de la fase de grupos entre México y República Dominicana de la Copa Oro 2025 organizado por la CONCACAF.

Los manifestantes marchan el sábado en Inglewood, con el Intuit Dome al fondo. (Luke Johnson / Los Angeles Times)

Esmeralda Sánchez, quien no asistió al partido, dijo que acudió a la manifestación para apoyar a sus familiares y amigos que se encuentran en el país sin autorización legal.

“Somos la voz de nuestros padres y las generaciones anteriores que no pudieron estar hoy”, dijo Sánchez entre el sonido de las bocinas y los vítores.

El estacionamiento frente al estadio se sentía relativamente tranquilo, con algunos aficionados preparando carne asada en parrillas portátiles y otros ondeando banderas mexicanas.

Emilio Estrada y Ashley Ruiz, de Bakersfield, posaron para una foto frente al lago junto al estadio, comentando que sus padres habían estado preocupados por su visita a Los Ángeles.

“Mi mamá me llamaba constantemente mientras conducíamos”, dijo Estrada.

Jesse Murillo, del condado de Orange, dijo que asistir al partido para apoyar a la selección mexicana fue una clara señal de protesta contra el gobierno federal.

“No tenemos miedo de venir aquí y mostrar nuestros colores”, dijo. “Pase lo que pase, nuestra gente siempre ha encontrado la manera de estar aquí”.

Los fanáticos llegan temprano al estadio SoFi el sábado para el partido de la fase de grupos de la Copa Oro de la CONCACAF entre México y República Dominicana. (Wally Skalij / Associated Press)

Su amigo Richard Barrera dijo que mucha gente tenía miedo debido a la gran cantidad de información, y desinformación, que circula en las redes sociales.

“Mucha gente vive con miedo y eso parece injusto, porque ves mucho en línea y luego resulta que ICE no está ahí”, dijo Barrera.

Al otro lado de la calle del estadio, Jorge Gómez, originario de Inglewood, dijo que había estado nervioso por asistir a las protestas debido a las redadas de inmigración que se estaban produciendo en el sur de California.

“He estado intentando ser más precavido, más cuidadoso”, dijo. “No debería estar aquí, pero lo estoy, porque en el fondo hay algo que me dice que esto está mal y que debo alzar la voz”.

Taqueros, fruteros y otros vendedores ambulantes están abandonando las calles de Los Ángeles en medio de las redadas migratorias generalizadas, por temor a ser arrestados y deportados.

Pero voluntarios de una organización sin fines de lucro con sede en Koreatown lanzaron recientemente una campaña de recaudación de fondos para compensar la pérdida de salarios, donando para cubrir el alquiler, los servicios públicos y otras necesidades, y permitiendo que los vendedores se queden en casa.

“La razón por la que estaban allí, a pesar de que ahora mismo es tan peligroso para su seguridad, es que el alquiler es muy alto y tienen facturas pendientes”, dijo Andreina Kniss, organizadora y voluntaria de Ktown for All desde hace mucho tiempo.

“Nos reunimos y dijimos: ‘Cada día que logramos mantenerlos fuera de las calles, es un día más seguro para ellos’”.

La red de Ktown for All está obteniendo donaciones a través de Venmo, publicando la información de sus cuentas en el perfil de Instagram de la organización y distribuyéndolas discretamente a docenas de vendedores ambulantes para cubrir 30 días de alquiler y facturas. Según Kniss, han recaudado más de $50,000 en la última semana.

Desde su fundación en 2018, Ktown for All ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en defender a la población sin hogar de Koreatown y en distribuir recursos como agua, mantas, kits de lavandería y alimentos preparados. Al intentar alimentar a este grupo demográfico, los miembros de Ktown for All establecieron conexiones con los vendedores ambulantes del vecindario.

A medida que los operativos de control migratorio se extienden por el sur de California, muchos vendedores ambulantes de comida han abandonado las calles. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

En tiempos de dificultades económicas para los vendedores, como la temporada de lluvias o emergencias como los incendios de enero, la organización sin fines de lucro lanzó una iniciativa de “compra de vendedores” para ayudarlos a mantenerse.

Los fondos donados compran alimentos como tamales y tacos a los vendedores, y luego los voluntarios de Ktown for All los distribuyen a quienes los necesitan. Ahora, la organización se acerca a los vendedores de Koreatown y les pregunta: “¿Qué haría falta para que dejaran de vivir en la calle?”.

A muchos vendedores simplemente se les paga sin proporcionarles comida. “Somos vendedores ambulantes”, dijo una persona que recibió una donación a Ktown for All. Su nombre se ocultó para mantener el anonimato.

“Tenemos miedo de salir y lo único que queremos es trabajar para nuestras familias”.

“Muchos de ellos están escondidos sin apoyo financiero en este momento”, dijo Kniss. “Es realmente repugnante tener que elegir entre pagar las cuentas o ser secuestrados”.

Para Kniss, la causa es personal. Creció en una familia de inmigrantes y trabajadores agrícolas en la Costa Central y se nacionalizó estadounidense hace cinco años.

“Haber sido una de esas familias que vivían con miedo, ver cómo nuestros vendedores ambulantes vivían aterrorizados, me conmovió profundamente”, dijo.

La organización sin fines de lucro planea recaudar fondos para la “compra de vendedores” hasta que ICE se retire de Los Ángeles o hasta que se acabe el dinero, y regularmente encuentra nuevos vendedores ambulantes a quienes apoyar a través de su red.

El alcance del programa ya se está expandiendo más allá de Koreatown, ayudando a un frutero en Echo Park, a un vendedor de hot dogs en el centro de Los Ángeles y más allá. La respuesta de la comunidad, dijo Kniss, es abrumadora.

Ella espera que otras organizaciones de ayuda mutua copien el método.

“Pensé que los miedos extremos de que me separaran de mi familia cuando era niño eran solo exageraciones”, escribió otro vendedor anónimo a Ktown for All.

“Pero ahora esta administración ha resurgido esos mismos miedos y ha aterrorizado a los inmigrantes más genuinos, amables y trabajadores que he conocido en mi vida”.