Colaborador: Al llevar máscaras, los agentes de inmigración socavan la autoridad y nos ponen en peligro a todos

El martes, el interventor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, fue detenido por varios agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un juzgado de Manhattan cuando intentaba orientar a una persona para que se librara de las autoridades de inmigración. Ese mismo día, agentes enmascarados detuvieron a dos personas en un Walmart de Pico Rivera, una de ellas objetivo de las fuerzas de inmigración y la otra un ciudadano estadounidense que intentó intervenir.

Estas dos escenas en puntos opuestos del país ilustran lo que se ha convertido en un problema cada vez más común: agentes federales que llevan máscaras para evitar ser reconocidos. El jueves, individuos enmascarados supuestamente pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional entraron en un Home Depot de Hollywood y en el estadio de los Dodgers.

El enmascaramiento no es una buena práctica policial. Puede contradecir las normas del Departamento de Seguridad Nacional, al tiempo que puede servir de tapadera para que algunos agentes violen derechos constitucionales y civiles. Socava la autoridad de los agentes y también pone en peligro la seguridad pública.

El gobierno federal no tiene una política específica que prohíba a los agentes de inmigración llevar máscaras. Pero el hecho de que esa práctica no sea ilegal no la hace aceptable. La normativa del Departamento de Seguridad Nacional exige que los agentes de inmigración se identifiquen durante una detención o, en los casos de detención sin orden judicial, faciliten una declaración en la que expliquen cómo se identificaron. El uso de máscaras parece violar la intención de estas directivas para la identificación.

Los agentes del ICE enmascarados se están convirtiendo en una inquietante rutina. Recientemente hubo agentes del ICE enmascarados en las protestas contra la inmigración en Los Ángeles, al igual que los ha habido en las acciones de aplicación de la ley en Minneapolis, Boston, Phoenix y en todo el país. En marzo se hizo viral un vídeo de Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, detenida por agentes enmascarados en plena calle.

Parece que no hay uniformidad en los rostros que cubren los agentes de inmigración, que incluyen pasamontañas, máscaras quirúrgicas, pasamontañas y gafas de sol. Esta falta de uniformidad en el personal federal es contraria a la buena práctica policial. Los agentes enmascarados pueden confundir tanto a los transeúntes como a los objetivos del ICE, con lo que se corre el riesgo de que la gente interfiera en acciones de aplicación de la ley que parecen más bien secuestros. La Asociación Internacional de Jefes de Policía ha advertido de que el público «puede sentirse intimidado o temeroso de los agentes que llevan la cara cubierta, lo que puede aumentar sus reacciones defensivas».

Todd Lyons, director en funciones del ICE, dijo a principios de este mes que los agentes de inmigración llevan máscaras para protegerse. «Lo siento si la gente se ofende porque lleven máscaras», dijo, «pero no voy a dejar que mis oficiales y agentes salgan ahí fuera y pongan sus vidas en peligro, su familia en peligro, porque a la gente no le guste lo que es la aplicación de la ley de inmigración».

Sin embargo, el trabajo de agente de la ley conlleva exactamente ese riesgo. Pensemos que la inmensa mayoría de los policías, sheriffs y agentes del FBI cumplen con sus obligaciones sin ocultar sus rostros. Los funcionarios de prisiones que tratan con presos no llevan máscaras, ni tampoco los jueces que administran nuestras leyes. Dado que estos empleados públicos tienen un poder tan tremendo, sus funciones requieren total transparencia.

Además, los agentes del ICE persiguen cada vez más a personas que no son delincuentes, lo que mitiga el argumento de que los agentes necesitan máscaras por seguridad. Según el sitio de investigación Transactional Records Access Clearinghouse, alrededor del 44% de las personas detenidas por el ICE el 1 de junio no tenían antecedentes penales.

Cuando los agentes del ICE llevan máscaras, puede haber consecuencias imprevistas. Últimamente, ha habido un aumento de personas que se hacen pasar por agentes y participan en actos de acoso, agresión y violencia. En abril, una mujer de Florida se hizo pasar por agente del ICE con una máscara e intentó secuestrar a la esposa de su ex novio.

Irónicamente, la administración Trump tiene un doble rasero en torno a la idea de que la gente lleve máscaras. Ha exigido que las universidades prohíban a los estudiantes llevar máscaras durante las protestas. Tras las protestas contra la inmigración en Los Ángeles, el presidente publicó en las redes sociales: “A partir de ahora, NO SE PERMITIRÁ EL USO DE MÁSCARAS en las protestas”. ¿No debería aplicarse ese principio a ambos bandos?

Es cierto que tiene sentido que los agentes de inmigración lleven la cara tapada cuando están realizando detenciones de un objetivo de alto perfil o llevando a cabo una operación encubierta. Sin embargo, el enmascaramiento debe ser la excepción, no la norma. Si los agentes del ICE realizan sus tareas de forma anónima, abren la puerta a posibles violaciones de los derechos civiles y de las garantías procesales. Esta práctica da impunidad a los agentes para realizar detenciones ilegales, sin posibilidad de rendir cuentas públicamente.

El enmascaramiento también puede verse como una muestra de intimidación por parte de los agentes de inmigración, tanto si su objetivo es un inmigrante indocumentado como un ciudadano estadounidense, como el alcalde de Newark, Ras Baraka, que fue detenido a las puertas de un centro de detención de Nueva Jersey en mayo. Los agentes del ICE enmascarados dan la impresión de ser una fuerza policial secreta, lo que no es bueno para nuestra democracia.

La semana pasada, dos legisladores demócratas de California presentaron un proyecto de ley que prohibiría a los agentes de las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales de California llevar máscaras en acto de servicio (con ciertas excepciones). Aunque se trata de un paso en la dirección correcta, sigue sin estar claro si una medida estatal de este tipo podría aplicarse a los agentes federales. El Congreso debería prohibir el uso de máscaras a los agentes de inmigración.

Los agentes del ICE no deberían poder ocultar su rostro. La necesidad de rendición de cuentas de los ciudadanos prevalece sobre cualquier justificación del anonimato de los agentes.

Raul A. Reyes es abogado de inmigración y colaborador de NBC Latino y CNN Opinion. X: @RaulAReyes; Instagram: @raulareyes1