Hyun-Jin Ryu insiste que no está cansado, pero los Dodgers disminuyen su trabajo de todas maneras

SAN DIEGO.- Hyun-Jin Ryu dice que entiende la lógica. Ha lanzado más innings este año desde 2014, antes de que su letanía de lesiones le costara docenas de partidos y sus recientes presentaciones solamente han estimulado la teoría de que está cansado. Pero el lunes, el zurdo de los Dodgers insistió en que no estaba cansado, con un mes por jugar en la temporada regular.

“Para ser completamente honesto, este año ha sido muy bueno en términos de mi condición física y salud”, dijo Ryu por medio de su interprete, Bryan Lee. “Me siento muy bien”.

Ryu habló tres días antes de su siguiente salida y tres días después que los Yanquis le dieron una paliza en 4 1/3 de innings. Permitió siete carreras ante sus rivales candidatos para la Serie Mundial de la Liga Americana después de otorgar cuatro carreras en 5 2/3 de innings a Atlanta. Tiene 11 carreras limpias permitidas en sus últimas dos salidas, el mismo número de carreras que había permitido en 12 salidas hasta ese entonces.

“De hecho estoy muy optimista sobre mi futuro debido a que no estaba contento en la manera en la que lancé”, dijo Ryu. “Si estoy dando tantas carreras y hits y pienso que estoy jugando bien, eso es una cosa. Pero en esos dos casos, definitivamente que no estaba en control de mis lanzamientos y definitivamente no es cómo yo quiero lanzar. Así que estoy más concentrado internamente en cómo puedo mejorar, en términos de controlar mis lanzamientos”.

Ryu ha jugado 152 2/3 de innings después de acumular 213 2/3 de innings en total en los últimos cuatro años combinados. Su mayor número de innings en la temporada regular fueron 192 episodios, logrado durante su primera temporada en 2013. Existe una probabilidad de que no alcance ese total de innings esta temporada, aún si no se pierde una sola salida.

Los Dodgers actualmente tienen una rotación de seis hombres, en el cual los inicialistas pueden descansar un día extra, mientras el club juega 16 partidos en 16 días. Durante el fin de semana, el mánager Dave Roberts dijo que el equipo va a saltar el turno de Ryu o disminuir el número de sus salidas en septiembre, para evitar cansancio. Ryu dijo que no ha hablado con Roberts sobre algún cambio en su horario.

Mientras tanto, también se encuentra la carrera por el Cy Young de la Liga Nacional. Ryu ha estado liderando esta temporada y podría mantenerse a pesar de sus recientes salidas fallidas. Su promedio de carreras limpias permitidas de 2.00 aún lidera las Mayores. Max Scherzer es considerado la competencia más fuerte de Ryu en ese departamento. El derecho de Washington es segundo en las mayores con un 2.41 ERA. Pero Scherzer, tres veces ganador del Cy Young Award, ha pasado mucho tiempo lesionado y ha lanzado 138 1/3 de innings.

“Me gusta tomar un partido a la vez y no pienso que existe un lanzador que sale pensando en que va a ganar el Cy Young”, dijo Ryu. “Es más un resultado que obtienes al finalizar la temporada de buena forma, así que estoy concentrado en mi próxima salida”.

La carrera continuará en septiembre, y aún queda por ver si Ryu, cansado o no, puede enderezar el rumbo antes de la postemporada.