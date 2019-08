VIDEO: El ‘Piojo’ Herrera se enfurece con su jugador por no patear penal

Miguel Herrera estaba más molesto porque Emanuel Aguilera no se impuso para tirar el penal, que por la falla de Roger Martínez.

Por enésima ocasión los americanistas desacataron el orden de tiradores desde los 11 pasos y eso les costó caro ante Pachuca.

“Hay un pateador y de repente ellos deciden en la cancha quién. Hoy se establecen reglas y el que las desacate se va de la cancha porque no es necesario estar dejando a alguien que patee. Roger hace extraordinario su trabajo y no porque meta un penal le va a demostrar a la gente. Es el mejor jugador que tenemos y si falla un penal no pasa nada, pero si establecemos que hay un pateador, mientras esté en la cancha Emanuel (Aguilera) o (Nicolás) Castillo son los que van a patear.

“Le dije a Ema (Aguilera) que estaba muy molesto porque él debía tirar el penal, porque él lo había pateado, estoy molesto no porque se falla sino porque no se respeta el orden establecido”, expresó el “Piojo” tras el 1-1 contra Pachuca.

Un resultado incómodo, pero que le daba poco margen de reacción a Herrera, quien tenía a 5 novatos como suplentes.

“Volteas a la banca y no tengo a nadie. No puedo hacer nada. Renato (Ibarra) estaba ahí y no por un partido voy a arriesgar a un jugador. No había nada qué hacer. Cuando el equipo se pone en ventaja teníamos que manejar el partido, tuvimos el penal y lo desaprovechamos”, mencionó.

En tanto, el técnico de los Tuzos, Martín Palermo, cuestionó la expulsión de Franco Jara.

“El VAR es una cuestión de interpretación. En cámara lenta parece una agresión, pero creo que a Franco la afición del juego lo lleva a aguantar la pelota sin tener una reacción agresiva o tirar un codazo. Hoy no creo que haya sido justa la acción de Franco. Condiciona mucho”, dijo.