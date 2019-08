VIDEO: Un chico de 20 años ayudó a sostener el invicto del América

Previo al duelo ante Pachuca, por la Jornada 7, Miguel Herrera señaló que ante las ventas y lesiones que ha sufrido su equipo, no le ha quedado de otra más que llevar a la banca a juveniles sin experiencia. Hoy, un novato de 20 años fue vital para que las Águilas se mantuvieran sin caer en el Apertura 2019.

José López debutó en Primera División, al minuto 46', y la primera pelota que tocó la mandó a las redes, con ayuda de una pifia del arquero Rodrigo Rey, un duelo que terminó 1-1 por la Jornada 7 de la Liga BBVA.

Todo sucedió muy rápido, en un partido extraño, donde Pachuca perdió a Franco Jara al minuto 3 por expulsión, tras un codazo a Bruno Valdez.

Al 34', el panorama empeoró y el conjunto hidalguense perdió por lesión a Emmanuel García, pero América no aprovechaba las heridas del rival, la ventaja no le servía y sus jugadores no sabían descifrar a unos Tuzos sin idea.

Anuncio

En la banca del América descansaban Óscar Jiménez, un tocado Renato Ibarra y cinco canteranos, cuatro de ellos ni siquiera habían debutado, entre ellos López, el 192 que calentó durante el medio tiempo para sustituir a Carlos Vargas y cambiar el parado de Miguel Herrera.

A José se le fue la mano, porque la primera pelota que tocó, disparó fuerte y a Rey se le escurrió el balón, un gol tan extraño como el partido.

El festejo del canterano no fue para más. Amagó con ir a la izquierda, pero se detuvo y fue a la derecha, ahí lo interceptaron el resto de sus compañeros, lo abrazaron y José buscó a Óscar Jiménez, pero “El Piojo” ya lo esperaba en su área técnica.

Menos mal que Herrera llenó su banca de jóvenes, porque posteriormente Roger Martínez falló un penal al 72' y Emanuel Aguilera se fue expulsado al 79'. Momento perfecto para el debut de Ramón Juárez.



Anuncio

Demasiadas ventajas para Pachuca, que al 89' empató con un tanto de Romario Ibarra.

América suma 15 puntos en el semestre, ayer salió vivo gracias a sus millenials.