Ryan Russell quiere jugar en la NFL otra vez. También quiere que se sepa que es bisexual

Ryan Russell necesitaba ser más cuidadoso.

Eso es lo que el extremo defensivo contó que un bloguero le dijo después de terminar su temporada de novato con los Cowboys de Dallas en 2015. Ese escritor descubrió que Russell estaba en una relación romántica con un hombre.

Él le suplicó al hombre no exponer su secreto.

“Si el bloguero me hubiera expuesto, estoy seguro que me hubiera matado la carrera, una que no solo estaba sirviendo de manutención no solo a mí, sino a mi mamá y mi abuelo”, escribió Russell en un ensayo el jueves en ESPN.com. “Él hubiera erradicado un sueño de niño que era el producto de años de trabajo y sacrificio”.

“Después de escucharme, ¿saben qué me dijo el bloguero? Que me haría este favor, pero que debería tener más cuidado”.

Años después, como agente libre que perdió toda la temporada pasada por una lesión de hombro, Russell ya no quiere ser cuidadoso. A él le gustaría jugar en la NFL otra vez, pero quiere asegurarse que el equipo que lo contrate sepa quién es él exactamente.

“Mi verdad es que soy un jugador talentoso de futbol americano, un endemoniado buen escritor, un hijo amoroso, un hermano imperioso, un buen amigo, un amante leal, y un hombre bisexual”, escribió.

Russell fue adquirido en la quinta ronda del draft por los Cowboys en 2015, pero jugó en un solo partido esa temporada. Se movió a los Buccaneers de Tampa Bay el siguiente año y jugó en 22 partidos, en seis de ellos como titular, en un curso de dos años, registrando tres sacks y 20 tacleadas.

Él escribió que anteriormente había hablado sobre su sexualidad solo a amigos cercanos y familiares. Pero después de un entrenamiento reciente con un equipo de la NFL, Russell escribió, él se prometió a sí mismo que esa sería “la última vez que daré una entrevista de trabajo como otra cosa que no sea yo”.

“Hoy, tengo dos metas: regresar a la NFL, y vivir mi vida abiertamente”, escribió. “Quiero vivir mi sueño de jugar el juego en el que he trabajado toda mi vida para jugar, y ser abierto sobre la persona que siempre he sido”.

“Esos dos objetivos no deberían estar en conflicto. Pero juzgando desde el hecho que no hay un jugador abiertamente LGBTQ en la NFL, NBA, Grandes Ligas de Béisbol o la NHL, me trae pausa. Quiero cambiar eso – para mí, para otros atletas que comparten esas metas comunes, y por las generaciones de atletas de LGBTQ que vendrán después”.