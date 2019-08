Veracruz acepta renuncia de Enrique Meza

Enrique Meza se convirtió en el tercer técnico que pierde su puesto en el torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano luego de que su equipo, los Tiburones de Veracruz, aceptarán su renuncia después de los malos resultados.

“La directiva del Club Deportivo Veracruz informa que Enrique Meza no seguirá como director técnico de nuestro equipo, una vez que le fue aceptada su petición de no continuar al frente del conjunto escualo tras las siete jornadas dirigidas en el torneo Apertura 2019 de la Liga MX”, señaló un comunicado circulado a los medios.

Dirigidos por Meza, los Tiburones fueron goleados el martes 0-5 en su propio estadio por el Querétaro, después de lo cual Meza anunció a los medios que daba un paso al costado porque Veracruz no merecía estar sufriendo lo que está sufriendo.

“Me encuentro apenado y no es culpa de los jugadores porque yo los elegí y ahora no he sabido hacerlo jugar”, lamentó Meza en una rueda de prensa.

Los escualos, que descendieron en mayo pasado pero pagaron seis millones de dólares y compraron su permanencia en la Primera división, suman cinco derrotas y un empate en seis partidos en el Apertura, números que tienen al conjunto en el último lugar de la clasificación con un punto, cinco goles a favor y 21 en contra.

Los directivos del Veracruz agradecieron a Meza su profesionalismo y la disposición al frente del equipo y anunciaron que el director de Fuerzas Básicas, José Luis González China, se hará responsable del equipo de forma interina para el compromiso del próximo viernes ante Monarcas Morelia.

Antes de Meza perdieron su empleo como entrenadores del Apertura el mexicano José Luis Sánchez Solá, del Puebla, y el argentino Javier Torrente, del Morelia, sustituidos por el peruano Juan Reynoso y el argentino Pablo Guede, en ese orden.

Con su revés del martes, el Veracruz llegó a 33 partidos sin ganar lo cual significa un récord mundial en Primera división, peor que los 32 encuentros sin triunfos del Derby County de la Liga Premier en la temporada 2007-2008.