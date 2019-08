Autopsia de Tyler Skaggs: fentanilo, oxicodona y alcohol llevaron a muerte del lanzador de Angels

El lanzador de los Angels, Tyler Skaggs, había consumido los opioides fentanilo y oxicodona, al igual que alcohol, cuando lo encontraron sin vida en un hotel de Texas el 1 de julio, de acuerdo a un informe de toxicología revelado el viernes por la oficina del médico forense del Condado Tarrant.

La causa de la muerte fue calificada como una mezcla de intoxicación de “alcohol, fentanilo y oxicodona, con aspiración terminal de contenidos gástricos”, lo que significa que Skaggs, de 27 años, esencialmente se ahogó en su vómito mientras estaba bajo la influencia. La muerte, de acuerdo al informe, fue declarada como un accidente. Fue encontrado en su cama, vestido completamente y no hubo señales de trauma.

El Departamento de Policía de Southlake, Texas, está investigando la muerte, y en una declaración de la familia de Skaggs enviada el viernes, se menciona que un empleado de los Angels pudo haber estado involucrado.

La declaración: “Estamos quebrantados al conocer que el fallecimiento de nuestro amado Tyler fue una combinación de drogas peligrosas y alcohol. Eso está totalmente fuera de la personalidad de alguien que trabajó tan fuerte para convertirse en un jugador de Grandes Ligas y que tenía un futuro prometedor en el juego que tanto amó”.

“Estamos agradecidos con el trabajo de los detectives del Departamento de Policía de Southlake y su investigación continua sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Tyler. Estamos sorprendidos al saber que un empleado de los Angels de Los Ángeles podría estar involucrado. No vamos a descansar hasta conocer toda la verdad de cómo Tyler llegó a estar en posesión de estos narcóticos, incluyendo el proveedor. Para eso, hemos contratado al abogado Rusty Hardin para ayudarnos”.

La Major League Baseball (MLB) planea asignar a una unidad investigativa para comprobar el involucramiento de un empleado de los Angels en la muerte de Skaggs.

“No estábamos al tanto de esta declaración y lo investigaremos”, declaró el vocero de la MLB, Pat Courtney.

Los Angels se estaban alojando en un hotel de Southlake de cara a la serie de tres juegos ante los Rangers de Texas, la noche que falleció Skaggs. El equipo llegó aquella noche del domingo, 30 de junio, y el cuerpo de Skaggs fue encontrado en su cuarto aproximadamente a las 2:18 pm al día siguiente, cuando no se reportó a tiempo en el estadio de béisbol.

Lo que las autoridades encontraron en el cuarto de hotel de Skaggs no era públicamente conocido, porque no se había revelado el reporte de la policía. Los Angeles Times y otros medios de comunicación enviaron peticiones al departamento de bomberos, policía y servicios médicos para conseguir el reporte relacionado al incidente, pero un abogado representando a la ciudad de Southlake pidió al fiscal general de Texas que los récords no fueran revelados. No se ha llegado a una decisión.

El abogado de Southlake declaró en una carta al fiscal del estado que la revelación de algunos materiales solicitados podrían “interferir con la detención, investigación o persecución de un crimen”.

Este es el informe de toxicología revelado el viernes por la oficina del médico forense del Condado Tarrant. (Tarrant County Medical Examiner'/TNS)

El fentanilo es un opioide sintético poderoso, similar a la morfina, pero 50 a 100 veces más potente, dependiendo del peso. Cuando se toma en un monto incontrolado por usuarios que no tienen una alta tolerancia al opioide, debido a su consumo a largo plazo, la droga, más que un opioide recetado, puede suprimir la respiración y causar la muerte.

Los exámenes de sangre mostraron 3.8 nanogramos por milímetro de fentanilo en el sistema de Skaggs, algo que los expertos consideran como una sustancia significante pero no extremadamente alta. Los exámenes de autopsia de sangre han mostrado nanogramos por milímetro con niveles sobre 100.

“El nivel de fentanilo es una cantidad significante que puede producir la muerte”, dijo Cyril Wecht, un patólogo forense de Pittsburgh con 40 años de experiencia. “En este caso, oxicodona y alcohol estuvieron presentes y pudieron contribuir a la muerte debido a que son también depresores del sistema nervioso central”.

