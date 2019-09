Bob Bradley: Con o sin Carlos Vela, el LAFC tiene con qué competir

El LAFC cayó 2-0 ante el Minnesota United FC el domingo en el Banc of California Stadium, en donde el conjunto angelino presumía de un récord invicto pues en toda la temporada no había caído. El LAFC sumaba hasta ese momento 11 victorias en Los Ángeles, no derrotas y solo dos empates.

Sin embargo, el conjunto angelino tuvo que hacer varios cambios en su alineación titular, siendo la ausencia por lesión de Carlos Vela la más notoria e importante.

Tras la primera derrota en el Banc, el entrenador del equipo, Bob Bradley dijo que la ausencia de Vela es importante para el equipo pero que considera que tenían lo suficiente para competir ante la visita.

Bob Bradley dice que “seguro hizo falta Carlos Vela” pero sintió que el LAFC tenía suficiente para competir contra Minnesota United FC. Los angelinos cayeron, 2-0, por primera vez en el año en casa. pic.twitter.com/uQuLwoMPbz — Jad El Reda (@jadelreda) September 2, 2019

En cuestión del posible regreso del jugador mexicano, Bradley aseguró que “no hay apuro en ponerlo en la alineación” y que tomarán las cosas con calma con respecto a su recuperación de la lesión del tendón de la corva de su pierna izquierda.

Por su parte, el portero suplente, Pablo Sisniega, quien tomó el puesto titular de Tyler Miller, dijo que la ausencia del capitán no debería ser excusa y que el equipo tiene con qué lograr resultados positivos.

Pablo Sisniega dijo que sintieron la ausencia de Carlos Vela vs Minnesota United FC pero de igual forma en el LAFC “hay gente muy capaz” para sacar adelante los partidos. pic.twitter.com/DjjJ8ppKQy — Jad El Reda (@jadelreda) September 2, 2019

El LAFC visita Florida para enfrentar el sábado en el Exploria Stadium al Orlando City (4:30 p.m.).