Schwartzman, ante el reto de Nadal en el US Open

Diego Schwartzman ha enfrentado a Rafael Nadal en siete ocasiones y perdió en cada una.

El argentino tendrá una octava oportunidad este miércoles, cuando se mida con el segundo en la lista histórica de títulos de Grand Slam por una plaza en las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

“Voy a tener que pegarle fuerte a las rayas”, declaró Schwartzman cuando se le preguntó sobre la estrategia de juego frente a Nadal.

Fue una expresión que Schwartzman disparó en tono de broma, imaginándose la épica que deberá desplegar.

“Necesito estar bien enfocado”, señaló. “Tendré que analizar los partidos que he disputado contra él. He hecho buenos partidos contra él, he tenido oportunidades, pero no las aproveché”.

El sexto de esos duelos se escenificó en la arcilla de Roland Garros en 2018. El “Peque” le ganó el primer set a Nadal en la que fue su anterior comparecencia en unos cuartos de final de un Grand Slam. El español acabó reaccionando para conquistar el 11mo de su cifra récord de 12 títulos en el Abierto de Francia.

En ese set que le arrebató a Nadal, fraterno amigo en el circuito, Schwartzman ve la posibilidad de salir airoso sobre el cemento del estadio Arthur Ashe.



“Uno nunca sabe cuándo se te presenta la próxima oportunidad. Quizás sea el próximo partido contra él”, dijo el argentino de 27 años. “Tengo que estar listo”.

De eso no hay que dudar de Schwartzman en lo absoluto: el actual 21 del ranking estará preparado.

Su tenacidad en la pista no tiene límites. Tal virtud, más la valentía con la que juega, será esencial en la que será su segunda experiencia de cuartos de final en el US Open — perdió la primera ante el español Pablo Carreño Busta hace dos años.

Una muestra de su intensidad se vio en el punto para llevarse el tercer set de su partido ante Alexander Zverev en los cuartos de final.

Igualados 1-1 en sets, Schwartzman devolvió — su mejor recurso — un saque de 124 mph de Zverev. El alemán siguió apretándole con un revés por la paralela, obligándole a tirar un revés sobre la marcha. Replegado en el fondo, Schwartzman debió correr desesperado para alcanzar una volea de revés de Zverev. Su rival le pegó de volea otra vez, pero el argentino respondió de nuevo.

Y así tuvieron un nuevo intercambio de voleas hasta que Schwartzman liquidó el punto con un revés por la paralela, imposible para Zverev.

Fue el punto que puso de pie al público en el estadio principal y le encaminó a la victoria ante el sexto preclasificado.

Nadal lo conoce bien. Previo al enfrentamiento en Roland Garros, el campeón de 18 grandes bromeó que dejaría de invitarle a su academia en Palma de Mallorca. “Cada vez que viene, sale disparado”, dijo entonces.

La noche del lunes, tras vencer a Marin Cilic, el español de 33 años se deshizo en elogios a Schwartzman.

“Me gusta cada faceta de su juego. Es uno de los más talentosos del tour”, afirmó Nadal, quien se retiró de la semifinal del US Open del año pasado por una lesión en la rodilla y busca su cuarta corona en Nueva York. “Lo tiene todo, un control y velocidad increíbles. Entiende muy bien el juego del rival. No es una sorpresa que esté aquí”.