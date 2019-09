Maradona arranca nueva aventura como técnico de Gimnasia

El futbol le da una nueva oportunidad a Diego Maradona.

Tras varias experiencias fallidas como técnico, el exastro argentino asumirá el domingo el mando de Gimnasia La Plata, club que decidió encomendarse a sus manos para evitar el traumático descenso a la segunda división de Argentina.

Maradona, de 58 años, será presentado oficialmente en el estadio Juan Carmelo Zerillo de esta ciudad al sur de la capital argentina. Dirigirá una práctica abierta para socios por la tarde, antes de ofrecer una conferencia de prensa en un hotel cercano.

Los fanáticos del Lobo preparaban una “misa maradoniana” para recibir a quien muchos argentinos consideran su máximo dios pagano, pese a los muchos sinsabores que marcaron su vida deportiva y personal.

“Es algo único, mirá lo que es esto”, dijo Paula Ledesma a The Associated Press mientras aguardaba por entrar al estadio junto a su marido y dos hijos. “Yo fanática de Maradona no soy, lo respeto. Si nos vamos al descenso, no importa. Siempre salimos. Ojalá nos salve. Pero eso también está en manos de los jugadores”.

La llegada de Maradona levantó el ánimo de este modesto club que nunca en su historia ha ganado un título de liga profesional y que últimamente ha estado penando en el fondo de la tabla de posiciones.

Leonardo Pajón, vestido con la casaca blanca y azul del Lobo, indicó que vive un sueño imposible: su ídolo Maradona representando el club de sus amores. En señal de agradecimiento, se tatuó una imagen del “Diez” en la cabeza hace dos días.



“Es algo mágico. Nunca lo imaginé, lo amo a Maradona. Le tengo fe, nos va a levantar, le tengo una fe terrible”, enfatizó.

El excapitán del seleccionado argentino que conquistó la Copa del Mundo 1986 firmó un contrato por un año, con una cláusula de salida en diciembre. No trascendieron las cifras.

En cuestión de números, se sabe que Gimnasia ha sumado 1.000 nuevos socios desde que se confirmó la llegada del “Diez” y que se agotó una edición especial de la casaca del Lobo con el 10 en la espalda y el nombre de Maradona a un valor cercano a los 60 dólares.

A poco más de una hora para la bienvenida oficial del exfutbolista, las tribunas de tablones de madera estaban casi colmadas con fanáticos que calentaban la garganta al grito de “Maradoo, Maradoo” y consignas contra Estudiantes, el clásico rival de la ciudad y que es presidido por Juan Sebastián Verón, excompañero de Maradona en Boca Juniors y dirigido por él en la selección argentina.

“Pincha (apodo de Estudiantes) decime qué se siente, tener al Diego en la ciudad... Al Diego lo vas a ver en el Bosque otra vez, Maradona es más grande que el inglés”, cantaban en referencia a Verón, que jugó en los ingleses Manchester United y Chelsea.

El ciclo de Maradona al frente de Gimnasia arrancará oficialmente ante Racing Club el próximo domingo en La Plata. El equipo está obligado a cosechar la mayor cantidad de puntos a fin de evitar su descenso a la segunda división, al cual quedarán condenados al final de la temporada los tres equipos con peor promedio de puntos de los últimos tres campeonatos. El Lobo tiene la cosecha más magra.

“Tenés a Dios en casa”, comentó Pedro Troglio, extécnico de Gimnasia, excompañero de Maradona en la selección y actual timonel de Olimpia Deportivo de Honduras. “Lo único que sé es que transmite algo distinto a una persona normal, en este momento Gimnasia necesitaba a alguien de otro planeta”.

La carrera de Maradona como entrenador pierde por varios cuerpos con el futbolista.

Su mayor logro fue el quinto puesto con la Albiceleste en el Mundial 2010. Antes tuvo ciclos fugaces en Mandiyú de Corriente (1994) y Racing Club (1995) mientras transitaba la segunda suspensión de su carrera por dopaje.

Retirado como jugador, retomó la dirección técnica en 2008 cuando recibió la oportunidad de dirigir a la selección argentina. En 2011 asumió el cargo con Al Wasl de Emiratos Árabes, del que fue despedido un año después ante los malos resultados.

Continuaría luego con Al Fujairah de la segunda división de Emiratos y en 2018 llegó a Dorados de Sinaloa, de la segunda división de México. No lo hizo ascender y renunció en junio pasado por problemas de salud.

En Gimnasia será secundado por el exfutbolista y entrenador Sebastián Méndez, quien ya tiene experiencia dirigiendo a varios equipos de la primera división.