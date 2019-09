Guillermo Ochoa vuelve a estar presente en tragedias del Tri

No cabe duda que Guillermo Ochoa es uno de los mejores porteros mexicanos de los últimos años y así como ha tenido grandes actuaciones con el Tri, también le ha tocado vivir los peores episodios con el combinado nacional.

Ochoa, quien está en camino a asistir a su quinto Mundial, ha sufrido dos dolorosas eliminaciones en Octavos de Final en Copas del Mundo: ante Holanda en 2014 y contra Brasil en 2018.

Además, en las últimas cinco ocasiones que México ha recibido cuatro goles o más del rival, el arquero del Tricolor ha sido ‘Paco Memo’.

Un 4-4 contra Trinidad y Tobago en la Copa Oro 2015; el lapidario 7-0 con Chile en la Copa América 2016; la dolorosa derrota 4-1 con Alemania en la Confederaciones 2017; otro 4-1 contra Uruguay en amistoso el año pasado; y ahora el 4-0 contra Argentina de ayer en San Antonio.

Y no sólo es con el Tri Mayor, pues Ochoa estuvo presente en el ridículo de Carson en 2008, cuando el entonces conjunto Sub 23 no logró avanzar a las Semifinales del Preolímpico tras un lluvia de fallas, incluido un gol en contra, ante Haití.

Cabe recordar que en el máximo logro del futbol mexicano, el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el portero titular fue José de Jesús Corona.

Así es que Ochoa, de 34 años y quien está de regreso con el América, parece que tiene varias deudas pendientes con la Selección Mexicana.