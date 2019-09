Jaime Munguía busca demostrar que cambiar de entrenador no fue una decisión ‘Terrible’

La victoria frente a Dennis Hogan dejó un mal sabor de boca a los que vieron a Jaime Munguía llevarse el triunfo por decisión mayoritaria después de que dos jueces lo señalaron ganador y el tercero dio un empate. Munguía pudo de esta forma retener su cinturón de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Monterrey el pasado 14 de abril.

Sin embargo, muchos no quedaron convencidos con el triunfo del oriundo de Tijuana y el mismo Munguía (33-0, 26 KOs) tampoco pareció sentirlo de esa forma, pues el cambio en su esquina no se hizo esperar.

Previo a su pelea contra el irlandés en abril, su equipo sintió la necesidad de adicionar a un manoplero y un nutriólogo, pero tras el resultado de ese combate, llegó otro cambio importante al cortar lazos con el entrenador en jefe, Roberto Alcázar.

“Creo que me ha dado buenos consejos, sabe muchas cosas de estando arriba en el ring de hacer o que no hacer, es más que nada que me ha aconsejado mucho”, explicó el peleador de 22 años sobre su nuevo entrenador, el legendario Érik Morales. “Después de ahí hemos trabajado la defensa, subir la guardia, la seguridad y todo ese tipo de cosas”.

El ‘Terrible’ se unió a Munguía en junio por consejo de su promotor Fernando Beltrán, según el peleador.

“Tengo que demostrar que puedo seguir avanzando, que puedo seguir aprendiendo”, dijo a LA Times en Español el jueves en Carson. “Hemos tenido muchos avances y no he dejado de trabajar. Con todas las críticas y todo eso, trato de tomarlas de manera constructiva y seguir avanzando”.

Morales no tiene mucha experiencia como entrenador pues solo trabajo una pelea con Jessie Vargas en 2015.

“Sí, creo que con mi trabajo le daría credibilidad a él como entrenador y a toda la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi carrera”, dijo Munguía.

Munguía pone su invicto en juego cuando enfrente al nativo de Congo, Patrick Allotey (40-3, 30 KOs), en el Dignity Health Sports Park (5 p.m.), este 14 de septiembre, en el fin de semana del Día de la Independencia de México, en una fecha en la que los grandes peleadores mexicanos históricamente han desarrollarado sus combates.

“Me siento muy honrado de ser el que estelariza esta fecha del 14 de septiembre y la verdad que es un gran honor para mí”, dijo Munguía. “Es una gran responsabilidad y es por eso que venimos preparados al 100%”.