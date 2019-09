Entrenador dice que Golovkin ha mejorado en movimiento, volumen de golpes y defensa

De cara al duelo del 5 de octubre en el Madison Square Garden ante Sergiy Derevyanchenko, el entrenador Jonathon Banks declaró que Gennady Golovkin se encuentra entusiasmado por recuperar el título de la Federación Internacional de Boxeo y que ha mejorado en tres aspectos muy importantes.

“Ha cambiado el volumen de golpes, también tiene mucho movimiento y mejor defensa”, declaró Banks, quien ha trabajado con el kazajo desde mayo de este año. Bajo las ordenes de Banks, Golovkin sostuvo una pelea en junio ante Steve Rolls, que terminó en cuatro asaltos.

También, Banks, de 37 años (dos meses más joven que Golovkin, pues nació en abril y el boxeador en junio), dijo vía telefónica con Los Angeles Times en Español que su pupilo se comportaba como un niño en la tienda de dulces cada vez que entraba en el gimnasio, y que puede comprender mucho lo que él siente pues tiene la misma edad.

El exentrenador de Golovkin, Abel Sánchez, tiene 70 años.

“Tengo que tener un estilo inteligente y tener nuevas ideas. Necesito ser diferente porque todo mundo conoce mi estilo ahora. Jonathon tiene hambre. Quiere que yo haga diferentes cosas”, declaró Golovkin sobre su entrenador.

Banks, un exboxeador y campeón mundial de peso crucero, dijo que Golovkin se equivocó en sus dos peleas ante Canelo al estar muy estático. Banks también declaró que cree un 100% que Golovkin merece una tercera oportunidad ante Canelo y que no tiene que estar “haciendo méritos” para tener esa tercera cita.

Canelo anunció una pelea ante Sergey Kovalev el próximo 2 de noviembre en Las Vegas y la tercera cita ante Golovkin cada vez parece más lejana.

“No he platicado mucho con él sobre Canelo. No tiene sentido hablar con él porque no está en la agenda”, indicó.