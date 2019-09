VIDEO: Neymar recibe insultos de afición y luego da el triunfo al PSG con golazo

Neymar, con un gol en el tiempo añadido, dio el triunfo al París Saint Germain ante el Estrasburgo (1-0), que resistió con firmeza al acoso del conjunto parisino, en un duelo marcado por el reencuentro del brasileño con la afición parisina y el debut de Keylor Navas en Francia.

Neymar pasó por alto la animadversión que le mostró el público del Parque de los Príncipes. El brasileño fue pitado por la grada e insultado por los ultras. No le perdona la afición del París Saint Germain la actitud mostrada a lo largo del verano y idea de marcharse del club sin disimulo.

Aún así, el brasileño estuvo activo en su primer encuentro de la temporada con el campeón francés. Una lesión y las dudas sobre su futuro retardaron su puesta en escena en Francia. Neymar jugó con su selección, ante Colombia y Perú. Pero hasta ahora no había formado parte del once de Thomas Tuchel.

Salió de inicio el brasileño que no se escondió a pesar del descontento de la gente cada vez que tocaba el balón. El París Saint Germain, que no pudo contar con Kylian Mbappe ni con Edinson Cavani, lesionados, no podía con el Estrasburgo, un equipo peleón que aún no ha ganado partido alguno.

La resistencia del cuadro visitante estuvo a punto de tener premio. El Estrasburgo, además, pudo marcar en varias ocasiones. Pero el meta local, el costarricense Keylor Navas, salvó a su equipo en todas. Estuvo acertado el exportero del Real Madrid, que se estrenó como jugador parisino.

Neymar dio el triunfo al PSG en el tiempo añadido. Un pase por la izquierda de Abdou Diallo fue rematado de tijera por el brasileño, que batió al portero belga Matz Sels. No lo celebró con excesos Neymar. Ni tampoco la afición se mostró exultante por haber salido airoso del duelo.