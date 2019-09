Adrián González espera que Julio Urías haya aprendido de su caso de violencia doméstica

Adrián González será recordado siempre por los aficionados de los Dodgers y su conexión con el equipo se mantiene de alguna manera, incluso ahora que aunque no juega y dice no estar retirado oficialmente. Pero tampoco esperen que el toletero anuncie su retiro porque eso es para “los que les gusta la atención”.

El ‘Titán’ se mantiene ocupado con su fundación y de vez en cuando colabora con el equipo angelino para proveer servicios sociales a la comunidad. También trata de mantenerse en contacto con Julio Urías, de quien fue como un mentor en su primer año con el equipo, aunque muy poco hablan durante la temporada pero si “en el otoño”.

El joven mexicano estuvo envuelto en un caso de violencia doméstica, de la cual se decía podía ser canjeado de Dodgers, sin embargo, el jugador se mantuvo después de pagar un castigo por la MLB. Para González, esta fue una lección de vida para el talentoso lanzador.

“Es un joven con todo el talento del mundo y siempre le va a ir bien cuando esté encima de la loma, en el diamante, y es algo que la vida te enseña también fuera del campo. Esto fue una enseñanza grande para él y ojalá haya aprendido todo lo necesario para que no vuelva a pasar algo así, pero es un joven muy simple, buena persona y como todo, aprendió y va a seguir adelante y va a mejorar”.

El exprimera base de la novena angelina señaló que espera que la tercera sea la vencida para los Dodgers en la Serie Mundial.

“Tiene un equipo muy bueno, muy completo”, explicó González a LA Times en Español. “Lo más difícil en estos años ha sido el crear el roster porque tiene jugadores que escoger que los que no escojan van a estar enojados. Va a ver una dinámica un poquito complicada en el Clubhouse pero sí han hecho un buen trabajo en escoger el roster para ganar”.

González, quien fue invitado a conversar en Los Ángeles en la octava cumbre anual de la fundación LA84 en un hotel de la ciudad, señaló que aunque los Dodgers presentaron problemas recientemente en unas series, como contra los Yankees de Nueva York, no es algo de lo que hay que preocuparse y ofreció su pronóstico.

“No, no, la temporada regular nunca es playoffs, así que no”, dijo. “Es algo que a la gente le gusta platicar, pero no es lo mismo. En la Liga Americana, se me hace que el equipo de Houston está muy completo. Los Yankees también tienen un buen equipo con el bullpen que tienen, así que es muy importante en los playoffs ese bullpen. En la Liga Nacional, no hay un equipo como los Dodgers, así que es difícil verlos perder”.