Arturo Brizio asegura que el VAR en México es el de mejor nivel en el mundo

El VAR en México es de los mejores a nivel mundial, así lo estimo Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, quien dijo que el futbol ha cambiado y nuestro país está a la vanguardia.

“Es del mejor nivel, dudo mucho que haya un VAR mejor que el mexicano, y no es un tema de nacionalismo, ahí están los números, los ejemplos, es una nueva forma de ver el futbol y de pronto tenemos que entender que jugadas polémicas, de detallito, que hay un montón de cambios reglamentarios que se nos vinieron en alud, pero me jugaría el boleto con cualquier VAR del mundo y no desmerece ahora sí que no es que a qué hora quiere el huevo pero somos muy picudos”, explicó el directivo en conferencia.

Recalcó que los colegiados están totalmente adaptados e incluso en la Copa y el Ascenso se claman por el VAR.

“Para nada el árbitro se vuelve comodino”, subrayó.

Anuncio

En el Apertura 2019 van 95 intervenciones en revisiones finales de las cuales 41 han sido ratificaciones y 54 correcciones.

“Es un porcentaje muy parecido al de la temporada pasada, pero sí ha habido un incremento en las intervenciones, esto quiere decir que se está usando mejor la herramienta y no implica un error, quizá una interpretación errónea”, mencionó Brizio.

El titular de los árbitros dijo que no hay un número límite para revisiones en campo, y descartó que si alguien por ahí dice que son tres revisiones es una falsedad.

“Son las que sean necesarias y a nosotros nos deja tranquilos que haya las que se ameriten, en el Chivas-Atlas hubo 5 y al final imperó la justicia deportiva”, agregó

Anuncio

Sobre la jugada donde Alexis Vega accidentalmente baja su short y muestra sus glúteos al público que presenció el clásico tapatío, Brizio señaló que la jugada se revisó en el VAR y se dieron cuenta que todo fue accidental y por ello no ameritó una expulsión.