Saúl Álvarez aseguró tener su estrategia contra Sergey Kovalev, quien dijo conocer el estilo mexicano

La presentación del combate estelar de la velada del 2 de noviembre en Las Vegas entre Saúl Álvarez y Sergey Kovalev se mantuvo en los niveles de respeto entre ambos peleadores que se esperaba cuando se dieron cita en el Union Station de Los Ángeles, la primera parada de promoción para su batalla.

Sin embargo, el ruso señaló que ya conocía el estilo mexicano y Canelo (52-1-2, 35 KOs) no tardó en responderle.

“Qué bueno que ya los conozca”, dijo Canelo a LA Times en Español. “Creo que son estilos que muchos peleadores de todo el mundo estudian para aprender de ahí. El estilo mexicano es un estilo que cualquier peleador quisiera hacer”.

El jalisciense reconoció que su rival será de los más difíciles, sobre todo por su altura.

“Kovalev es uno de los mejores en su división y la verdad que representa un gran reto para mí y es lo que quiero para mi carrera”, dijo Canelo. “Tengo las habilidades, tengo la experiencia. Obviamente hemos visto cosas para hacerle para ganar pero arriba del ring nunca se sabe. Vamos a hacer todo lo que tengamos en nuestras manos y usar todo lo que tenemos, lo que hemos aprendido para ganar”.

Canelo tiene en claro su estrategia ante Kovalev (34-3-1, 29 KOs).

“Siempre he tenido confianza en mí golpeo abajo, es una clave muy importante en cada una de mis peleas y esta no va a ser la excepción”, dijo. “En el primer asalto tienes ya una estrategia, pero en el primer asalto te muestran siempre lo que pueden hacer”, explicó. “Él me va a mostrar el camino para que hacer para ganar”.

Con respecto a un futuro enfrentamiento con Gennady Golovkin, Canelo dijo que por el momento no es posible.

“[Golovkin] no representa nada para mi ahorita. Realmente no representa nada, viene de pelear con nadie. Va a pelear con un peleador… no representa para mi ningún reto que no lo haya hecho yo en las dos peleas que ya le gané”.

Por su parte, Kovolev dijo estar listo para esta oportunidad, que representa por el momento la más crucial en su carrera.

“Sí, esta es la pelea más importante de mi carrera boxística”, dijo el rival de Álvarez. “Él es uno de los mejores libra por libra en el boxeo. Sé que no echa para atrás y yo tampoco lo hago… hay que esperar para la pelea del 2 de noviembre y será algo bueno para los aficionados”.