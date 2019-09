Erick González quiere hacer historia al capturar el título inaugural de peso ligero de Combate Américas

La oportunidad de ser el primer campeón de cualquier deporte, no llega muy seguido, a veces no llega en toda una carrera como deportista.

Para Erick González (10-3), el viernes representa esa posible y única oportunidad cuando enfrente a Rafael García (10-0) en la pelea por el título inaugural de la división de peso ligero (155 libras) de Combate Américas en Mexicali, México (5 p.m., TUDN).

“Es extremadamente importante, es una gran oportunidad”, dijo González a LA Times en Español. “Para mí como peleador es especial y con Combate Américas, ya era algo que se venía cocinando”.

‘Ghost Pepper’ sabe que un triunfo lo marcaría en la historia pero en frente tiene un duro e invicto rival en García.

Anuncio

“Voy a ser agresivo, lo presionaré, usaré mi distancia, especialmente por mi altura y alcance”, dijo González.

González, de 27 años, sorprendió con sus victorias ante Alejandro Martínez y Won Sik Park, después de la dolorosa derrota por sumisión ante Andrés Quintana para cerrar el 2018.

“Cuando peleé Andrés estaba en 145 libras, entonces no estaba en mi punto… sí tenía muchas ganas pero el peso terminó por ser un factor”, explicó. “Cometí errores pequeños, lo que no tiendo a hacer en los combates, pero desde esa derrota he corregido cosas y se ha demostrado. He mejorado en mi agarre, en mi lucha”.

García, de 24 años, ha acabado con cinco de sus seis rivales en su tiempo con Combate Américas y es considerado como uno de los mejores en la actualidad.