Hace años, si alguien me hubiera dicho que yo iba a pasar un verano viendo una Copa Mundial Femenina de la FIFA, lo hubiera juzgado de loco. No es que no me gustara el balompié de féminas, sino que no conocía mucho sobre él y la única experiencia que había tenido era cubrir las historias de algunas jugadoras de Baja California que buscaban un lugar en la selección nacional mexicana. Hoy estoy en Milán cubriendo un evento exclusivo sobre este género y un amigo me preguntó ¿de qué sirve un congreso de futbol femenil?

De acuerdo a un reporte del Grupo de Estudios Técnicos (TSG por sus siglas en inglés) de la FIFA, la Copa Mundial Femenil de Francia en el verano pasado ha sido la más exitosa en la historia. En el documento de 105 páginas se resalta el nivel de desarrollo tanto técnico, táctico y físico del juego. Y ni se diga del evento en sí, que rompió marcas de asistencia, ingresos y audiencia en todo el planeta.

Y la única manera de seguir creciendo es tomar con seriedad los resultados conseguidos en el verano y desarrollar estrategias para el futuro. Es por eso que la FIFA decidió crear la primera Conferencia del Futbol Femenil: Un análisis de la Copa Mundial de 2019.

El evento reunió a representantes de casi todas las selecciones nacionales femeninas del mundo, donde los entrenadores, cuerpo técnico y otros interesados pudieron escuchar historias de éxito y estrategias de gente como la entrenadora ganadora de los dos últimos mundiales femeniles, Jill Ellis, entrenadora de los Estados Unidos.

Anuncio

La directora técnica inglesa se mostró contenta por la organización, ya que asegura que es la única manera de que este deporte vaya creciendo en el mundo de las mujeres. E hizo hincapié en algo muy importante “necesitas recursos para construir algo” me dijo. Con estas palabras la idea de organizar una conferencia no es solo de exaltar los logros de las grandes naciones, sino que otros países se contagien de la sabiduría de los ganadores para ir construyendo su propio futuro y no quedarse atrás en este deporte.

La sueca Pia Sundhage, técnica de la selección brasileña de mujeres, comparó el crecimiento que se ha obtenido durante las últimas décadas, platicandome como en 1991 como jugadora “ganamos la medalla de bronce y cuando regresamos a nuestro país a nadie le importó” mientras que en la actualidad hasta algunos equipos de beisbol de los Estados Unidos organizan fiestas para ver jugar a su selección en el mundial.

¿De qué sirve un congreso de futbol femenil? Es una manera de empaparse de ideas y ver qué modelos de trabajo han dado triunfo, para que en el futuro el deporte siga creciendo y compitiendo por el amor de los aficionados al balompié. ¡Sirve, y sirve de mucho amigo!