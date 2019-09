Capitán de Nicaragua asegura no haber votado por Lionel Messi para el premio The Best

El argentino Lionel Messi fue señalado el lunes como el mejor jugador de la última temporada al entregársele el premio de The Best, gracias a votaciones de aficionados y a un comité señalado por la FIFA que incluye a entrenadores de selecciones nacionales y sus capitanes, además de un selecto grupo de periodistas de diversos países conforman el panel. Existe también una pequeña lista de exjugadores que incluyen sus votos.

Sin embargo, la polémica se desató al momento en que se dijo que el delantero y capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, se dijo sorprendido por saberse en la lista de capitanes que votaron por Messi para alcanzar el premio al mejor jugador.

El nicaragüense aseguró en sus redes sociales que no hizo parte de la votación porque simplemente no recibió el email con un enlace que le daba la opción de votar, tal como sucedió en 2018 cuando sí voto por el astro argentino.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

“No Voté por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias”, dijo en un tuit Barrera.

La FIFA presentó la lista y aparecía el nombre del jugador del Real Estelí FC como votante de Messi.

Anuncio

“Yo no voté por Messi”, aseguró. “El año pasado sí voté, pero esta vez no lo hice”.

Su club reiteró en un comunicado lo que su jugador dijo: “En ningún momento fue parte del proceso de votación para The Best FIFA Football Awards… Nuestro jugador manifiesta su preocupación ante esta situación porque se usó su nombre en un hecho en el cual no tuvo ninguna participación”.

Messi venció a Cristiano Ronaldo, del Juventus, y el defensa holandés Virgil Van Dijk, del Liverpool, en una gala celebrada en Milán, en el teatro La Scala.