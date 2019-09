Controversia por lista de Top 50 que posicionó a Kobe Bryant en puesto número 14

After seeing .@BleacherReport .@NBA Top 50 All-Time list, .@kobebryant responds where he should be:



1. Jordan

2. LeBron

3. Kareem

4. Magic

5. Bird

6. Shaq

7. Duncan

8. Russell

9. Chamberlain

10. Curry

11. Oscar Robertson

12. D.Robinson

13. Olajuwon

14. Kobe

15. Durant pic.twitter.com/r66i6aK3fv