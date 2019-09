VIDEO: Kawhi Leonard amenaza que llega en mejor forma a Clippers que cuando estuvo con Raptors

El jugador del momento de la NBA, Kawhi Leonard, se presentó ante los medios con su nuevo equipo el domingo. Leonard, quien portará la camiseta número 2, dijo estar contento por la decisión de no solo jugar con los Clippers en la temporada venidera sino de volver a Los Ángeles, donde nació.

“Una de las razones por la que vine aquí fue para tener la oportunidad de regresar a mi comunidad y para que ellos me vieran, poder estar con ellos, poder estrechar mi mano, poder estar ahí y ser un tipo de guía e inspiración para la juventud”, dijo Leonard a la prensa en el Día de los Medios. “Es duro hacerlo cuando eres elegido en el draft para vivir en Texas y realmente no hay tiempo y solo son dos juegos para venir acá y el año pasado estaba en otro país y estaba en la costa Este. Solo pude venir dos veces acá… como dije, es una de las grandes razones por la que vine acá y ser parte de la comunidad en la que crecí y que sepan que no es un mito realmente y que pueden estar en mi lugar algún día”.

Leonard dijo que espera empezar la temporada 2019-20 de mejor manera con los Clippers que cuando lo hizo con los Raptors.

“Esta temporada es diferente, el año pasado empecé con una lesión que aún lidiaba del año anterior”, dijo Leonard. “Sabíamos que tenía que mantenerme saludable en la temporada y llegar a playoffs, pero ahora, me estoy sintiendo bien… mejor de lo que estaba al inicio de la temporada pasada”.

La otra figura del equipo, Paul George, dice que de igual forma llega en un buen momento físico y que está disfrutando su regreso a casa.

Anuncio

“El hecho de estar desempacando en lugar de empacar ahora, es un momento surreal, o sea, todos los días estoy aquí, todos los días que me despierto en la mañana y manejo en el 405 [autopista]”, señaló George. “Es un momento surreal y a la larga es en donde quiero llegar en mi carrera, es estar en casa, volver a casa, cerca de mi gente, entonces será algo que nunca envejece de venir hoy. Tener un Día de Medios aquí, ponerme esta camiseta hasta llegar al primer partido, escuchar mi nombre cuando anuncian la alineación titular. Todo eso me recordará en dónde estoy ahora mismo”.