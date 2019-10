Óscar de la Hoya es demandado por forzar a un extrabajador a desarrollar ‘actividades ilícitas’

Óscar de la Hoya ha sido demandado por un extrabajador que lo acusa de forzarlo a desarrollar actividades ilícitas, según informó el portal de Yahoo.com.

El DJ David González fue contratado en 2010 por De la Hoya para llevar a cabo su nuevo proyecto “Golden Boy Radio” y otros proyectos. Sin embargo, ‘Tattoo’ dijo que el excampeón mundial lo obligaba a trabajar hasta 12 horas al día y tenía que estar disponible cuando De la Hoya lo solicitara.

En la acusación, González señala que tuvo que salvarle la vida mientras estaba intoxicado de varias substancias. Además, reclamó que su trabajo estaba rodeado de un ambiente hostil y que era obligado a hacer cosas que no tenían que ver con su posición.

Según el abogado de González, su cliente no fue clasificado correctamente en su contratación pues aparecía como un contratista independiente al que no se le pagaba por sus descansos de almuerzo y tiempos extras. Además de que el comportamiento Óscar era “inmoral, no ético, opresivo e inescrupuloso”.

González dijo que la razón por la que decidió renunciar fue porque fue obligado a trabajar incluso después de haber tenido un accidente automovilístico sufriendo fracturas en sus costillas y fue hospitalizado.

González dice que sufre de “pérdida de apetito, nerviosismo, ansiedad, colapso emocional, falta constante de sueño, dolor de cabeza, dolor de estómago, estrés abrumador y otros síntomas asociados con depresión, tales como sentimientos de impotencia, tristeza, falta de energía, y falta de autoestima”.

González está demandando por infligir angustia emocional y prácticas comerciales injustas e ilegales, y quiere no menos de $10,000 por reclamo.