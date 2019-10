Gareth Bale ya se quiere ir del Real Madrid

Gareth Bale está decidido a irse lo más pronto del Real Madrid.

La prensa española publica hoy que el galés no soporta estar un minuto más en el club merengue, donde no hay buena química con el DT Zinedine Zidane y donde además siente que no hay apoyo de la directiva hacia él.

El diario AS de España asegura que el representante de Bale ya se mueve para encontrarle acomodo en otro club en el próximo mercado de invierno.

Según el rotativo, lo único que quiere Bale es jugar.

“Sólo pide minutos para poder dar su mejor versión y para poder ofrecer goles al equipo, una de sus carencias. Dejarlo fuera del partido ante el Brujas es de difícil compresión y ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por primera vez desde que llegara al Madrid en el verano del 2013, el galés quiere marcharse del club”, publica AS.