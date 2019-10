Canelo piensa que Derevianchenko venció a Golovkin y cree que ‘GGG’ ya no es un reto para él

Saúl Álvarez (52-1-2, 35 KOs) buscará un cuarto título en diferente división cuando enfrente al ruso Sergey Kovalev (34-3-1, 29 KOs) el próximo 2 de noviembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por la corona de peso semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El mexicano, durante una teleconferencia con la prensa este jueves, dijo que su equipo quería hacer esta contienda, especialmente su entrenador Eddy Reynoso.

“Lo que quiero es hacer historia en el deporte. Es un reto arriesgado pero así es el boxeo”, declaró Álvarez, quien señaló que está levantando más pesas, comiendo mucho carbohidratos y proteína para llegar adecuadamente a las 175 libras.

“Estamos trabajando con más pesas, la alimentación, obviamente, también estamos boxeando con boxeadores más altos y más fuertes”, declaró Eddy Reynoso, entrenador del jalisciense.

Canelo también expresó que está preparando su ataque con golpes al cuerpo, uno de los puntos débiles de Kovalev.

“Sin duda, es uno de los golpes más importantes en un peleador. No nada más en esta pelea, en todas las peleas son importantes, sabemos que es un punto débil de Kovalev y vamos a intentar penetrar con golpes abajo”, declaró.

De acuerdo a su promotor Óscar de la Hoya, Álvarez está haciendo este movimiento de subir dos divisiones “para separarse de peleadores ordinarios”.



“Dos divisiones no fácil, pero ¿cuándo Canelo ha tenido el camino fácil?”, declaró De la Hoya. “Quiere ser considerado el mejor en el negocio”.

Canelo también descartó una futura pelea contra peleadores más grandes de las 175 libras.

“También no hay que exagerarle”, declaró Canelo, quien parece haber cerrado el capitulo de una pelea ante Gennady Golovkin, peleador que el pasado sábado sufrió mucho para vencer al ucraniano Serhiy Derevianchenko.

“Para mí, en lo personal ganó Derevianchenko, fue una pelea donde se vio muy bien, fue la noche de Derevianchenko”, declaró Álvarez, quien señaló que él ayudó a abrir el camino para vencer a Golovkin: con golpes al cuerpo.

Según Álvarez, a él ya no le interesa un tercer duelo contra Golovkin, aunque lo haría por negocio si es que así lo quiere DAZN, la compañía que transmite sus peleas en Estados Unidos.

“Ellos quieren esa tercera con Golovkin pero para mi no representa algún reto. Para mi no representa un reto ya….lo único que representa es un buen negocio y si me ofrecen algo, yo lo pelearía, por negocio”, declaró.

Canelo también declaró que Demetrius Andrade, el campeón del mundo de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tampoco representa un reto para él.

“Es un peleador que no ha peleado con nadie y es muy aburrido, y al final al que le echan la culpa de una pelea aburrida es a mí. Tampoco representa un reto porque no ha peleado con absolutamente nadie”.