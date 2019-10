Rojas va por más en salto triple tras mundial de ensueño

La venezolana Yulimar Rojas celebra su medalla de oro durante la ceremonia de premiación del salto triple femenil en los Campeonatos Mundiales de Atletismo, en Doha, Catar, el domingo 6 de octubre de 2019. (AP Foto/Nariman El-Mofty) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

(Nariman El-Mofty/AP)