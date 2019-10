Sería Peláez el indicado para Chivas

Ricardo Peláez sería el director deportivo indicado para el Guadalajara, es lo que cree el ex directivo del Rebaño, Francisco Gabriel de Anda.

En entrevista telefónica para el programa Marca Claro MVS, de Anda dio su punto de vista sobre el perfil de Peláez, la falta de contratación de jugadores y su experiencia en ese puesto.

“La solución yo creo que no la hace un solo hombre. Si es el indicado para ser el director deportivo, pues tiene todo el perfil para serlo, por supuesto que sí", dijo De Anda.

“La solución no se hace con una sola persona, ni en un solo puesto, pero por supuesto que tiene las condiciones y características ideales para un perfil de director deportivo en Chivas”.

Anuncio

A Francisco Gabriel no le parecieron correctas las salidas de canteranos rojiblancos, pues el plantel se vio reducido.

“Sin criticar a nadie, yo creo que no puedes dejar ir a JJ Macías, a (Jesús) Godínez o al propio (Ángel) Zaldívar, quizá no puedas contratar a los mejores delanteros, entonces no los dejes ir”, dijo.

“Creo que si le ha faltado plantel a Chivas”.



Anuncio

En su paso como directivo del Guadalajara, De Anda se topó con la llamada consolidación financiera, que le dio un margen menor para la contratación de jugadores.

“Yo fui al Draft solo, ni Matías (Almeyda), ni José Luis (Higuera) me acompañaron. Mi presupuesto eran 4 millones de dólares. Entonces llevamos a (Josecarlos) Van Rankin a préstamo, a (Raúl) Gudiño había venido por un millón de dólares y en ese caso no había posibilidades de contratar a absolutamente nadie más, hoy entiendo que hay más”, contó.

“Principalmente es entender que en Chivas no puedes contratar como si contrata Monterrey, Tigres o como contrata Cruz Azul. Tu margen de maniobra es mucho más reducido y tienes que ser mucho más preciso”.