Andy Ruiz dice extrañar su privacidad pero asegura que lo que vive ahora es ‘algo bonito’

Aquella noche del 1 de junio en la que se convirtió en el primer mexicano en ser campeón del mundo de los pesos Completos de la AMB, FIB y OMB lo marcó para siempre a él y a todo su círculo cercano.

Salir de casa, aunque sea para ir por el mandado, ya no será igual.

“Extraño que podía ir al Walmart sin tener tanta gente alrededor, pero es algo bonito, la gente me quiere, me adora, siempre les doy un momento”, comentó a Grupo REFORMA quien derrotó a Anthony Joshua.

Ruiz Jr. estuvo un mes en Guadalajara para la primera parte de su campamento de cara a la revancha que le dará al británico en Arabia Saudita el 7 de diciembre. Ayer realizó su último entrenamiento en la colonia Loma Bonita, en Zapopan, el cual fue público y por la tarde viajó a Los Ángeles, en donde continuará con sus sparrings.

“Es más difícil ser el campeón porque es fácil ganar, pero más duro mantener los títulos.

“Es algo que siempre quería y ahora que logramos mi sueño es algo bonito. Soy el campeón de la gente, tengo que estar ahí con mi gente, ser humilde”, comentó.

“Cuando caí abajo y tuve a mis hijos, tenía que hacer algo para mantenerlos y le eché ganas, cumplí mis sueños y nos mantenemos soñando en grande”.

Va por la casa de su mamá

Pero el cachanilla no sólo cumple sus sueños, también el de sus padres.

“Lo primero que hice fue ir a comprarle el carro (a su mamá) que siempre quería y cuando gane esta pelea le voy a dar su casa. Me compré cosas que siempre quise tener como un Rolls-Royce, una casa bien para los niños y ahora hay que cuidar eso que logramos por todo lo que batallamos, hay que ser inteligentes”, comentó.

El “Destroyer” sabe de esos casos de boxeadores que no supieron administrar los millones que ganaron en el boxeo, por eso, y asesorado por su papá, invertirá en propiedades.

Descarta a la WWE; quiere su película

En lo que no piensa en invertir en es dedicarle tiempo a otras disciplinas como la lucha libre como lo hará Tyson Fury, excampeón mundial de los pesados.

“La WWE me invitó, pero no me gusta la lucha americana”, señaló.

Lo que si le agrada es la idea de llevar su historia a las pantallas.

“Me gustaría una serie que hable desde que fui niño, cuando fui para los Olímpicos, cuando estaba batallando y cuando me hice campeón del mundo”, platicó.

“Estamos trabajando en eso, pero todavía falta por escribir la historia”.

En lo que va aportando guion a esa historia, Andy Ruiz siente que, pese a que el éxito y la fama le llegó en un instante, es alguien que las nuevas generaciones pueden seguir.

“Las personas no sabemos todo en la vida, siempre andamos aprendiendo, pero a esta altura sí siento que soy un ejemplo para los niños, que si tienen un sueño sí se puede lograr con sacrificio y trabajo duro.

“Sueñen en grande, no solamente en el boxeo, si están en la escuela o si quieren ser actores o algo grande en la vida, sí se puede lograr”.

+ 33-1 es la marca del peleador mexicano.

+ 22 nocauts suma el tricolor durante su carrera profesional.