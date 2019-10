¿Qué tienen en común Michael Jordan, Usain Bolt y Michael Phelps?

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es el padecimiento que comparten deportistas de élite como Michael Jordan, Usain Bolt y Michael Phelps, entre otros.

Michael Jordan – Básquetbol

“Los doctores y los profesores le dijeron a mi madre que yo no podía hacer nada. Simplemente no podía concentrarme. ¡Se equivocaron!”, dijo Michael Jordan, quien presume varios logros: 6 veces campeón de la NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), 6 veces MVP de las Finales (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), 5 veces MVP de la Temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998), 2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992), Mejor Defensor del Año (1988) y Rookie del Año (1985), Creador de la marca “Jumpman”, junto a Nike, y actual dueño de los Hornets de Charlotte.

“No puedo dejar de moverme y no puedo estar sin hacer muchas cosas”.

Michael Phelps - Natación

“Michael no puede sentarse quieto, Michael no puede estar tranquilo, Michael no puede concentrarse... Su hijo nunca será capaz de concentrarse en nada”, le dijo una profesora a la madre de Michael Phelps, quien encontró en la natación su principal motivación para concentrarse. Hoy, es el máximo medallista olímpico de la historia con 28 preseas, 23 de oro.

“Podía nadar rápido en la piscina, en parte porque al estar dentro de la piscina mi mente se calmaba. En el agua me sentí en control por primera vez”.

Usain Bolt - Atletismo

8 medallas de oro olímpicos (3 tanto en 100 como 200 metros y 2 en el relevo 4x100), además de la hegemonía en los Mundiales de Berlín 2009, Daegu 2011, Moscú 2013 y Beijing 2015 lo avalan como uno de los mejores, si no el más destacado, velocista de la historia.

“Fue complicado educarle porque según el doctor era un niño hiperactivo. Siempre moviéndose y sin parar de saltar. Con el paso del tiempo se fue tranquilizando. Cuando le veías correr te dabas cuenta que tenía talento para ello”, según dijo Wellesley Bolt, padre del velocista.

Simone Biles - Gimnasia

“Sí, tengo TDAH y medicarme para ello no es algo para estar avergonzada o para temer que la gente lo sepa”, dijo Biles.

La gimnasta estadounidense confesó su padecimiento luego de que unos piratas informáticos han violado y sacado a la luz datos de la base de datos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), donde daba positivo a las sustancias de su medicación.

“Tengo TDAH desde que era una niña. Por favor, sepan que estoy a favor del deporte limpio, que siempre he seguido las reglas y que seguiré haciéndolo porque el juego limpio es decisivo en el deporte y es muy importante para mí", escribió Biles, ganadora en los Juegos Olímpicos de Río 2016 de cinco medallas, cuatro de ellas de oro.

Pete Rose – Béisbol

El bateador que más hits pegó en las Grandes Ligas (4,256), quien no está en el Salón de la Fama debido a que fue acusado de apostar por y contra su equipo, perdió el interés en el colegio cuando los profesores le pusieron la etiqueta de “creador de problemas”. Su TDAH no diagnosticado alimentó su adicción a las apuestas. Describe su batalla con el padecimiento como “mi prisión sin rejas”.

Bubba Watson - Golf

En un día típico, dentro o fuera del PGA Tour, llena su tiempo libre entre jugar a los videojuegos, ver comedias o añadiendo zapatos deportivos a su colección. Es una vida en busca de la estimulación constante para el ganador, entre otros títulos, del Masters de Augusta de 2012 y 2014.

¿Qué es el TDAH?

El TDAH es lo que hace años se denominaba disfunción cerebral mínima y afecta a cerca del 6% de la población infantil (los adultos también lo sufren, pero no lo manifiestan de un modo tan evidente).

Los síntomas más evidentes son la hiperactividad, la impulsividad y la falta de capacidad para mantener la atención.

Se suele asociar al niño que no se está quieto, no calla o no para de hacer ruido cuando no resulta adecuado, no hay motivo aparente, ni objetivo ni constancia.

El criterio más al uso es que esos tres síntomas se manifiesten de manera desproporcionada en comparación con el resto de niños, que se produzcan en más de un ambiente (escolar, social, familiar...) y que no sean debidos a otro problema médico, tóxico o psiquiátrico.

La medicación empleada para el TDAH no tiene como misión relajar a estos niños, sino ayudarles a centrar su atención y a controlar su impulsividad. El metilfenidato (un derivado anfetamínico) incrementa la disponibilidad de la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la concentración y el aprendizaje.