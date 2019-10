Joanna Jedrzejczyk no sufrió fractura en pelea ante Michelle Waterson

View this post on Instagram

MY KIND OF VACATION🏖 🇵🇱. Kochani🙋🏻‍♀️ Cóż to była za noc!💥 Muszę dać emocjom troszeczkę opaść i napisze coś więcej za kilka dni📲 Jestem bardzo szczęśliwa z moich przygotowań i wczorajszego zwycięstwa😃 Rozpoera mnie dumna z pracy którą włożył mój Team, trenerzy, fizjoterapeuta, managerzy oraz Wy wszyscy❤️ Sprawiliście, że czułam się bardzo wyjątkowo podczas wczorajszej walki👊🏼 Jesteście częścią tego kim jestem, jako człowiek i sportowiec🙏🏼 Kocham Was🥰 PS Będę na bierząco Was informować odnośnie badań lekarskich👨🏼‍⚕️ Zdecydowanie moje stopy potrzebują nowego pedicure😂 🇺🇸. Guys🙋🏻‍♀️ What a night!💥 I need to let the emotions settle down and I'll write more.📲 I feel so happy with my win and performance last night.😃 I'm so proud of my team, coaches, physical therapist, management and all of ya.❤️ You all made me feel so special during my #UFC party in Tampa.👊🏼 You are all a big part of who I'm as a human being and as an athlete.🙏🏼Love you all.🥰 You didn't let me down.💪🏼 PS Will keep you posted on my foot situation.👨🏼‍⚕️ Definitely need a new pedicure😂