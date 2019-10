Voz oficial de los Lakers apunta a un buen año y un regreso a los playoffs para los angelinos

Los reforzados Lakers están a punto de iniciar la temporada 2019-20 de la NBA con las esperanzas de volver a los playoffs, desde la última vez que lo hizo en la temporada 2013-14.

La llegada de LeBron James en 2018 no fue suficiente para que los angelinos dominaran la NBA como tiene acostumbrado a su afición. Sin embargo, este año las cosas podrían cambiar con adiciones importantes como Anthony Davis y DeMarcus Cousins, quien no podrá jugar en gran parte de la temporada debido a una lesión. En su reemplazo, regresó un viejo conocido: Dwight Howard.

El centro ha jugado en la pretemporada con una actitud renovada y con ansias de mejorar su imagen que dejó en 2012-13 cuando hizo dúo con la leyenda angelina Kobe Bryant.

Además de Howard, el equipo agregó interesantes piezas en Danny Green, Quinn Cook, Avery Bradley y Jared Dudley, jugadores con pedigrí y experiencia que pueden ayudar en un empuje a Las Finales de la NBA.

“Creo que se ha venido formando un buen equipo”, dijo a LA Times en Español, Pepe Mantilla, una de las voces oficiales de los Lakers en la radio en español en Los Ángeles. “No solo con LeBron y con Davis, sino con todas las partes que han llegado como Green, [Rajon] Rondo, Avery, que es muy buen defensivo. Se esperan muchas cosas, pero va a estar muy competido”.

El regreso de Howard a Lakers generó muchos comentarios en diversos ámbitos, pues aficionados y los medios se mostraron divididos en el reemplazo de Cousins.

“Es muy difícil especular”, señaló Mantilla. “Es un deporte muy desgastante, Dwight va a llegar y poner su mejor esfuerzo y las cosas cambian. En un deporte donde llamas tanto la atención, en un equipo que llama tanto la atención… jugar en Lakers es una bendición, pero no todos pueden jugar en Lakers porque llegaste a una institución que quiere no solo jugar sino ganar. No solo porque llegaste ya estás, volteas y tienes 16 títulos y ves las camisetas de las leyendas colgadas… es una historia que tiene”.

Los Lakers inician su temporada de 2019-20 el próximo 22 octubre de visita ante Kawhi Leonard, Paul George y los Clippers en el Staples Center (7:30 p.m.).