No jugará Veracruz ante Tigres

Los jugadores de Veracruz no se presentarán el viernes entrante para el partido ante Tigres, de acuerdo a Fox Sports.

El medio de comunicación entrevistó a Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, quien comentó que ya se habló con los elementos escualos y se llegó a la decisión de no presentarse en la cancha del Estadio Luis de la Fuente, esto por los adeudos de la directiva.

“En este momento los jugadores me comentan la situación real. A algunos jugadores hasta les deben seis meses, del torneo pasado. Los nuevos no han cobrado un peso este torneo. Se llegó a una decisión: no jugar el próximo viernes. Ya se tomó la decisión”, dijo Ortiz.

“No hay otra voz más que la mía, el presidente de la Asociación. La Asociación va a apoyar a los jugadores de Veracruz. Ya tenemos contacto con varios jugadores para presentar apoyo, son solidarios. Esta situación es real, no la podemos esconder.

“Nadie quiere hacer esto. Hoy quedan dos días. También es un llamado para los dueños, directamente. Ojalá estos dos días se puede hacer algo pero la decisión está tomada para no jugar el viernes y todos los demás futbolistas tenemos que ser solidarios”.

Por su parte, Fidel Kuri Grajales, dueño de Veracruz, comentó, tras saber las declaraciones de Ortiz, que se presentarán a jugar de una u otra forma.

“Yo voy a jugar el viernes, de que juego, juego”, comentó el directivo.



En caso de no presentarse, el Veracruz será descendido automáticamente y luego se comenzará un proceso de desafiliación, dijo ayer Enrique Bonilla, presidente de la Liga BBVA.