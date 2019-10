Covington dice que si gana, le dará una bofetada a Dana White con el cinturón

El peleador Colby Covington no parece tenerle tanto respeto al presidente de UFC, Dana White.

Covington ha asegurado que más vale que White no sea el que le entregue el cinturón de campeón en caso de que doblegue al monarca de peso welter, Kamaru Usman, en la pelea estelar de UFC 245 en diciembre en Las Vegas.

“Te voy a decir quién no va a ponerme el cinturón, ese no va a ser Dana White”, dijo Covington en una entrevista con Submission Radio. “Si trata de ponerme el cinturón, le voy a arrebatar el cinturón y le voy a dar una bofetada con ello en la cara”.

“Esta será una oportunidad para mí de decir, ‘métanse esto en el trasero de UFC’ y podré decir, ‘no me importan ustedes, ahora ustedes vienen a mí’”, declaró Covington. “Van a llamarme después del 14 de diciembre para rogarme que regrese. Y si no me va bien la próxima vez, tu sabes, no necesito pelear. Ya tengo suficiente dinero en mi cuenta de banco y no tengo que pelear otra vez o hacer otra cosa”.

“Todo lo que dice (White) nunca ha sido verdad. Yo funciono con la verdad y él opera con la mentira. Hay una diferencia entre yo y Dana White, y son las verdaderas y las mentiras”.

“Dana White necesita revisar su celebro”, señaló Covington, quien fue despojado de su cinturón interino de peso welter hace seis meses.

Covington amenazó con demandar a su promotor si no liberaban de su contrato. Posteriormente, Covington fue grabado confrontando a White en un casino.



Covington ya había tenido pláticas en el pasado para enfrentar a Usman en UFC 244, pero cuando la pelea no se dio, Covington culpó a White y dijo que su promotor tenía “negociaciones de abuso laboral”.