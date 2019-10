El gran error de los argentinos, según Messi...

El delantero del Barcelona, Lionel Messi, dijo que los argentinos cometen muy seguido un gran error: se creen los mejores de todo, lo cual él ha comprobado no es cierto en muchas cosas.

“Uno de los mayores errores de nosotros (los argentinos) es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos. Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos con 13 años”, declaró al programa de radio Perros de la Calle.

“Nunca imaginé que fuera a pasarme todo lo que viví, mi sueño era mucho más tranquilo de todo lo que después me tocó pasar, y en el medio hubo muchas decepciones que me ayudaron a superarme”.

Sobre su estancia con el cuadro culé, Leo aseguró que desea quedarse toda la vida, pero no con un contrato.

“Es verdad que el Barcelona me propuso un contrato de por vida, pero yo lo que dije fue que no quiero un contrato que me atara, quiero estar bien para rendir y jugar y seguir peleando por un objetivo. Estar puedo estar de por vida, pero no con un contrato. Acá me quedaría toda la vida”, explicó.

El argentino contó también que está en contacto frecuente con Neymar, con quien ve complicado volver a jugar en el mismo equipo, revelando que algunos socios del club culé no quieren que regrese el brasileño.

“Con Neymar hablamos seguidos. Seguimos manteniendo un grupo de whastapp. Es complicado que vuelva, por como se fue de acá muchos socios y gente del club no quiere que vuelva, por lo deportivo nos vendría barbaro, pero es entendible la otra parte. Es un poco complicado”, declaró.

El ganador de seis Botas de Oro agregó que a la ciudad de Barcelona la conoce bien, pero le encantaría poder disfrutar de ella con más tranquilidad.



“A Barcelona la conozco bien. Camine por La Rambla, la Sagrada Familia, pero es verdad que ahora me gustaría hacerlo con mis hijos. Ellos lo hicieron poco, me encantaría caminarla y disfrutarla, salir a comer sin que te conozca nadie. También caminaría por Rosario o los llevaría a Disney”, manifestó.