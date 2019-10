Jonathan dos Santos compara sus golazos con el Tri en Copa Oro y del Galaxy ante Minnesota en playoffs

Jonathan dos Santos no es un goleador, es un medio con vocación defensiva, pero cuando se le presentan oportunidades como la que tuvo ante el Minnesota United en la primera fase de los playoffs de la MLS, el mexicano no lo piensa un segundo y toma la oportunidad de desatar un bombazo que tiende a encontrar su camino dentro de la portería.

El Galaxy ganaba 1-0 contra el Minnesota en el Allianz Field el domingo con anotación de Sebastián Lletget a los 71 minutos de un apretado juego y en el que Zlatan Ibrahimovic y Cristian Pavón no tuvieron sus mejores juegos.

Cuatro minutos después, Dos Santos recibió un pase de Romain Alessandrini al borde del área en donde la defensa local seguramente pensó que pasaría el balón, pues se quedaron estáticos viendo al mexicano acomodar el balón a su gusto. Dos Santos les hizo pagar su osadía y lanzó el riflazo que aumentó la ventaja galáctica que a la postre valió para darle el triunfo a su equipo.

“En ese partido tuve la suerte de jugar más adelante, no tan atrás, no tan pegado a la defensa y tuve la oportunidad de llegar más arriba”, dijo Dos Santos a LA Times en Español. “En la primera parte, el equipo estuvo un poco dubitativo, no teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. En la segunda parte se arregló todo un poco más, tuvimos más el control, tuvimos más llegadas, más golpeo. Al final, mi gol fue una jugada que no te lo piensas y un segundo más pierdes esa oportunidad de [disparar] y hacer una buena jugada”.

Este año ha sido especial para ‘Jona’, pues durante la final de la Copa Oro ante Estados Unidos anotó el único gol que le dio el título a la Selección de México.

Dos Santos recién pisaba el área grande cuando recibió un taconcito de Raúl Jiménez para desprender un potente disparo con la zurda a los 72 minutos de juego. El balón pegó en el poste superior y el Tri se llevó el título.

Para el hermano menor de Giovani, quien anotó quizá el mejor gol en la historia del Tri en ese torneo, esa anotación le pareció mejor en cuestiones técnicas por la dificultad del disparo y la situación en la que se dio la jugada.

“Creo que el de la selección, aparte fue con mi pierna mala”, dijo Dos Santos. “Venía muy rápido, no tenía tiempo ni para pensar en un segundo. La jugada fue muy rápida y me quedo con ese gol, aunque con Minnesota también fue un buen gol”.

El Galaxy enfrenta ese jueves (7:30 p.m.) en el Banc of California Stadium en el derbi angelino, versión playoffs, al LAFC por un pase a la final de la Conferencia Oeste.

“Por números te puedes fijar en eso, pero a fin de cuentas, es un partido único, de playoffs, todo cambia”, dijo Dos Santos. “Al final sabemos que estamos jugando con grandísimos jugadores, en su campo, da igual si no nos han podido ganar… este es otro mundo. Creo que nos tienen muchas ganas ellos y nosotros también tenemos ganas de jugar con ellos. Obviamente es un partido bonito de jugar”.