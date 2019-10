El ‘Flaco’ Tena se siente como un candidato más para ser entrenador de Chivas

La carrera por ser entrenador de las Chivas para el Clausura 2020 ya comenzó y el “Flaco” Tena sabe que es uno más de los más contendientes.

Amaury Vergara, presidente del Rebaño, le confirmó a Tena que, junto con el recién anunciado director deportivo, Ricardo Peláez, se reunieron con el uruguayo Diego Alonso, el pasado lunes.

“Sé que soy otro candidato entre los muchos que puede haber. Están en su derecho y obligación de pensar en el futuro”, comentó el timonel ayer en Verde Valle.

“Ellos tienen que ir ganando tiempo, qué tal si no nos va bien en estos cinco partidos, o no los convenzo con nuestro trabajo, tienen que estar preparados, y eso lo veo totalmente natural”, declaró Tena.

El contrato del actual cuerpo técnico del Rebaño es por lo que resta de Apertura 2019.

“Conmigo fueron muy claros, son ocho partidos, yo lo acepté así, nadie me ha engañado, estoy muy contento aquí, me han tratado muy bien, y estoy agradecido por la confianza que me dieron para este período corto.

“Vamos a tratar que en estos cinco partidos sean muy buenos, tanto en organización de juego, funcionamiento colectivo y resultados”, agregó.

El “Flaco” asumió el puesto antes del Clásico Nacional, en el que las Chivas cayeron 4-1, para luego igualar 1-1 tanto con Pumas como con Monterrey.

A Tena le restan los duelos ante Juárez, Tijuana, Toluca, Querétaro y Veracruz.

El dato

Alejandro Zendejas causó baja en las Chivas al sufrir una lesión en la rodilla izquierda que lo dejará fuera de actividad de 7 a 9 meses.