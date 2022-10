Pau Gasol: Me costó dormir después de ver a Kobe Bryant en el documental de ‘The Redeem Team’

Dos años y nueve meses han pasado desde aquel trágico accidente de helicóptero que cobró la vida de su amigo y su “hermano mayor”, Kobe Bryant. Para Pau Gasol, hablar de quien se convirtió casi que instantáneamente en alguien tan cercano como su familia, es aún muy difícil.

Es más difícil, para él, ver su imagen constantemente en los shows deportivos, redes sociales y en diversas fechas del año que se celebra alguno que otro hito logrado por la desaparecida leyenda de los Lakers.

Sin embargo, Gasol volvió a revivir esta semana algo especial, un momento que ambos compartieron cuando jugaron en contra en las Olimpiadas de Beijing 2008. El exjugador español de Lakers vio el documental “The Redeem Team” (disponible en Netflix) que revive la odisea del Team USA, el equipo de básquetbol de Estados Unidos, para volver a la gloria gracias al liderato de Bryant en los Juegos Olímpicos.

Bryant y Gasol se enfrentaron en dos ocasiones representando a sus naciones: una en la fase de grupo y otra en la final. Ambos se volvían a encontrar en el torneo después de haber perdido en Las Finales de la NBA contra los Celtics de Boston.

Tras sufrir esas dos derrotas, Bryant aprovechó para motivar a su compañero angelino.

“Después de que vuelvo al primer día de campamento pretemporada [en Los Ángeles] y en mi silla, en mi locker, Kobe me pone la medalla de oro de Pekín”, recordó Gasol a LA Times en Español. “Le miro la medalla y lo miro directamente a él y se está riendo de mí. Entonces le digo ‘venga, por favor’ y me dice ‘oye, perdimos las finales contra Boston, perdiste contra nosotros en Pekín la medalla de oro, que no sean tres veces seguidas... Este año tenemos que ganar el campeonato’”.

Gasol se inspiró tras esa actitud de Bryant.

“Era su manera de motivar, de motivarme y detenerme en esa, en esa mentalidad y mira, ganamos dos campeonatos seguidos, campeonatos muy importantes”, dijo Gasol.

El volver a ver a Bryant en el documental de Netflix, Gasol no pudo conciliar el sueño.

“El verlo siempre, pues para mí es difícil, pero a la vez es muy especial y emotivo verlo tanto a él como a su hija Gianna… sin duda me ha tocado al corazón y me costó, me costó dormirme después de ver el documental por las emociones que despierta”, reflexionó Gasol.

La hermandad entre Gasol y Bryant fue más allá de las canchas y compartieron junto a sus familias cada vez que les era posible. Gasol dijo que es muy posible que Vanessa, la viuda de Bryant, ya habrá visto el documental y comentarán al respecto.

“Aún no lo hemos comentado porque lo vi hace [poco] el documental, pero ahora la veremos ahora en Los Ángeles, este mes, a ella y a las niñas”, dijo Gasol. “Muy emotivo, porque yo estaba ahí también y bueno, se me hace difícil imaginarme como ella lo toma y lo difícil que es, entonces, seguro que lo hablaremos este mes. Ella creo que le mandó mensaje a mi esposa, sobre todo por esa, por esa falta que él me hace a mi cuando intenta atravesarme y esto es para mí momentos bonitos de recordar”.

En el documental, se muestra una estrategia que Bryant usó en el primer encuentro entre el Team USA y España en la fase de grupos. Bryant dio un golpe al pecho al español, que lo terminó lanzando al suelo en apenas el inicio del juego, enviando el mensaje no solo a España, pero al resto de los participantes de que haría todo lo posible para ganar, incluso si tenía que pasarle por encima a su compañero de club en los Lakers.

Bryant había advertido a sus compañeros de equipo que planeaba hacer ese movimiento, a pesar de que siempre se refirió hacia Gasol como “un hermano”.

“Antes del juego, Kobe vino a verme cuando ellos visitaron la Villa”, dijo Gasol durante una de las entrevistas en el filme. “Mi hermano mayor vino a verme junto a mis compañeros de equipo, de los que todos estaban como ‘guau, Kobe está en nuestro apartamento. ¡Qué chévere!’. Y creo que eso fue parte de su estrategia para suavizarme”.

Gasol dijo que Bryant no se disculpó por haber tomado esa actitud en el partido, pero al mismo tiempo no esperaba que lo hiciera.

“No lo recuerdo (risas)”, señaló Gasol. “Él no se disculpaba por hacer algo que él quería hacer, él estaba ahí para ganar. Mandar un mensaje a mi o a sus compañeros de que esta era una misión para él personal y que estaba dispuesto a hacer todo lo que tuviera que hacer y que no había amistades ni hermandad en el campo”.